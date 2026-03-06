#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Общество

Мощные морозы до -25°С и сильные осадки вернутся в Казахстан – прогноз на праздничные выходные

снегопад, люди, машины, фонари, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 13:38 Фото: pixabay
Пресс-служба РГП "Казгидромет" распространила неутешительный прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 7, 8 и 9 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что накануне праздничных выходных по территории республики ожидается неустойчивый характер погоды. Это, как отметили синоптики, типично для мартовского климата.

"Под влиянием циклона и атмосферных фронтов в большинстве регионов Казахстана пройдут осадки (дожди и снег). На севере, северо-западе – временами сильные осадки (дождь, снег), на юге страны – сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, гололедные явления, туман, в северных регионах – метель, на юге возможна гроза".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в прогнозе говорится, что в Казахстан вернутся мощные морозы.

"После значительного повышения температуры воздуха, наблюдавшегося в последние дни, к концу прогнозируемого периода на западе и северо-западе страны вновь распространится арктический холодный воздух. Температура воздуха ночью на западе понизится до -5-15°С, на северо-западе и крайнем севере до -15-25°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Тем временем, по данным гидрометцентра, на юге и востоке республики ожидается дальнейшее повышение температурного фона, где будет ощущаться приход весеннего тепла.

"С 11 марта понижение температуры ожидается и в центре, и на востоке страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, какой будет погода в Казахстане в апреле 2026 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Потепление и сильные осадки обрушатся на Казахстан 14-16 февраля
11:41, 13 февраля 2026
Потепление и сильные осадки обрушатся на Казахстан 14-16 февраля
Мороз до -35°C и осадки надвигаются на Казахстан
12:43, 05 февраля 2025
Мороз до -35°C и осадки надвигаются на Казахстан
Синоптики сообщили хорошую новость: зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C
11:20, 05 ноября 2025
Синоптики сообщили хорошую новость: зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Сегодня
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Сегодня
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Сегодня
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
12:47, Сегодня
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: