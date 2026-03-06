Мощные морозы до -25°С и сильные осадки вернутся в Казахстан – прогноз на праздничные выходные

Пресс-служба РГП "Казгидромет" распространила неутешительный прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 7, 8 и 9 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что накануне праздничных выходных по территории республики ожидается неустойчивый характер погоды. Это, как отметили синоптики, типично для мартовского климата.

"Под влиянием циклона и атмосферных фронтов в большинстве регионов Казахстана пройдут осадки (дожди и снег). На севере, северо-западе – временами сильные осадки (дождь, снег), на юге страны – сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, гололедные явления, туман, в северных регионах – метель, на юге возможна гроза". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в прогнозе говорится, что в Казахстан вернутся мощные морозы.

"После значительного повышения температуры воздуха, наблюдавшегося в последние дни, к концу прогнозируемого периода на западе и северо-западе страны вновь распространится арктический холодный воздух. Температура воздуха ночью на западе понизится до -5-15°С, на северо-западе и крайнем севере до -15-25°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Тем временем, по данным гидрометцентра, на юге и востоке республики ожидается дальнейшее повышение температурного фона, где будет ощущаться приход весеннего тепла.

"С 11 марта понижение температуры ожидается и в центре, и на востоке страны". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

