Казахстан накроет непогода в субботу: снег, дождь и туман

В 16 областях Казахстана на 7 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Талдыкоргане ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере области осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед.

Ночью на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области гололед. На востоке, юге, в центре области туман. В Жезказгане ожидается туман.

На севере, юге области Абай ожидается туман.

На севере, юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер северо-восточный, временами порывы 15 м/с. В Конаеве ночью ожидается на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер северо-восточный, временами порывы 18 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области ожидается туман.

Ночью в Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на севере, юге, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. В Актобе днем ожидается гололед.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем на западе, севере, востоке области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются снег, метель, гололед, днем осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Уральске ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области временами ожидается туман, ночью гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман, ночью гололед.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, на востоке области небольшой снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег) низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на севере, востоке области временами 25 м/с. В Кокшетау ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

