Общество

Потепление и сильные осадки обрушатся на Казахстан 14-16 февраля

цветок, снег, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 11:41 Фото: pixabay
Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 14, 15 и 16 февраля 2026 года – предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в начале периода на большей части территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков.

"Начиная с 15 февраля на запад Казахстана начнет смещаться северо-западный циклон, который, перемещаясь в восточном направлении, вызовет осадки (дожди и снег), низовые метели, а также постепенное повышение температур по всей стране. На юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных волн, связанных с ложбиной южного циклона, весь период сохраняется неустойчивая погода с осадками (дожди и снег), 14-15 февраля прогнозируются сильные осадки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также по республике, согласно прогнозу, ожидаются усиление ветра, гололедные явления и туманы.

Ранее сообщалось, что в Алматы и 14 областях страны объявили штормовое предупреждение на пятницу, 13 февраля 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
