Аким ВКО обсудил с коллективом арматурного завода Усть-Каменогорска проект новой Конституции

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с трудовым коллективом арматурного завода, где обсудил проект новой Конституции и предстоящий республиканский референдум, который состоится 15 марта.

Во встрече также приняли участие представители общественности и председатель областного маслихата Денис Рыпаков. Участникам рассказали об основных положениях проекта Конституции и изменениях, которые предлагается внести в главный документ страны.

Нурымбет Сактаганов отметил, что работа над проектом велась в течение последних месяцев с участием экспертов различных отраслей. Свои предложения могли вносить как специалисты, так и обычные граждане, в том числе через онлайн-площадки. Все поступившие инициативы были систематизированы и легли в основу итогового документа.

Фото: пресс-центр ВКО

По словам главы региона, в центре новой Конституции находится человек – его права, безопасность, защита здоровья и труда. В документе также уделено внимание развитию науки и инноваций, вопросам экологии и бережного отношения к природе. Отдельно закреплены положения о защите персональных данных, что особенно актуально в условиях стремительного развития цифровых технологий.

В ходе встречи аким области подробно рассказал о ключевых положениях проекта и ответил на вопросы работников предприятия.

Председатель областного маслихата Денис Рыпаков отметил, что предлагаемые изменения направлены на укрепление роли человека труда и развитие человеческого капитала. По его словам, новая Конституция должна стать логичным продолжением проводимых в стране реформ и основой для дальнейшего развития Казахстана.

Фото: пресс-центр ВКО

Представители коллектива завода, в свою очередь, подчеркнули, что для людей производства важны стабильность, защита трудовых прав и уверенность в будущем. Работники предприятия выразили поддержку проводимым реформам и отметили значимость предстоящего голосования.

Начальник административно-хозяйственного отдела арматурного завода Станислав Красков, приветствуя гостей, отметил, что для людей производства важны дисциплина, ответственность и конкретный результат.

"Сегодня мы видим последовательные шаги по укреплению роли человека труда. Обновленная Конституция усиливает гарантии прав и социальной защиты, формирует более устойчивую и справедливую систему. Для нас это не абстрактные формулировки, а основа стабильности предприятий, рабочих мест и уверенности в завтрашнем дне", – сказал он.

Фото: пресс-центр ВКО

По его словам, коллектив предприятия поддерживает проводимые в стране реформы и видит их практический результат – в модернизации производства, развитии регионов и росте ответственности государства перед гражданами.

В завершение встречи участникам напомнили о важности участия граждан в референдуме, где каждый сможет выразить свою позицию по предложенным изменениям в Конституцию страны.