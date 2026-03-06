#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Общество

Аким ВКО обсудил с коллективом арматурного завода Усть-Каменогорска проект новой Конституции

Коллектив арматурного завода Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 14:42 Фото: пресс-центр ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с трудовым коллективом арматурного завода, где обсудил проект новой Конституции и предстоящий республиканский референдум, который состоится 15 марта.

Во встрече также приняли участие представители общественности и председатель областного маслихата Денис Рыпаков. Участникам рассказали об основных положениях проекта Конституции и изменениях, которые предлагается внести в главный документ страны.

Нурымбет Сактаганов отметил, что работа над проектом велась в течение последних месяцев с участием экспертов различных отраслей. Свои предложения могли вносить как специалисты, так и обычные граждане, в том числе через онлайн-площадки. Все поступившие инициативы были систематизированы и легли в основу итогового документа.

Фото: пресс-центр ВКО

По словам главы региона, в центре новой Конституции находится человек – его права, безопасность, защита здоровья и труда. В документе также уделено внимание развитию науки и инноваций, вопросам экологии и бережного отношения к природе. Отдельно закреплены положения о защите персональных данных, что особенно актуально в условиях стремительного развития цифровых технологий.

В ходе встречи аким области подробно рассказал о ключевых положениях проекта и ответил на вопросы работников предприятия.

Председатель областного маслихата Денис Рыпаков отметил, что предлагаемые изменения направлены на укрепление роли человека труда и развитие человеческого капитала. По его словам, новая Конституция должна стать логичным продолжением проводимых в стране реформ и основой для дальнейшего развития Казахстана.

Фото: пресс-центр ВКО

Представители коллектива завода, в свою очередь, подчеркнули, что для людей производства важны стабильность, защита трудовых прав и уверенность в будущем. Работники предприятия выразили поддержку проводимым реформам и отметили значимость предстоящего голосования.

Начальник административно-хозяйственного отдела арматурного завода Станислав Красков, приветствуя гостей, отметил, что для людей производства важны дисциплина, ответственность и конкретный результат.

"Сегодня мы видим последовательные шаги по укреплению роли человека труда. Обновленная Конституция усиливает гарантии прав и социальной защиты, формирует более устойчивую и справедливую систему. Для нас это не абстрактные формулировки, а основа стабильности предприятий, рабочих мест и уверенности в завтрашнем дне", – сказал он.

Фото: пресс-центр ВКО

По его словам, коллектив предприятия поддерживает проводимые в стране реформы и видит их практический результат – в модернизации производства, развитии регионов и росте ответственности государства перед гражданами.

В завершение встречи участникам напомнили о важности участия граждан в референдуме, где каждый сможет выразить свою позицию по предложенным изменениям в Конституцию страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Более 70 трудовых коллективов предприятий Карагандинской области поддержали проект новой Конституции
16:45, 27 февраля 2026
Более 70 трудовых коллективов предприятий Карагандинской области поддержали проект новой Конституции
Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО
12:40, 17 февраля 2025
Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО
В Усть-Каменогорске открылся новый маслоэкстракционный завод ALTAI MAI
13:27, 12 декабря 2025
В Усть-Каменогорске открылся новый маслоэкстракционный завод ALTAI MAI
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" опубликовал обновлённую форму на сезон 2026
15:23, Сегодня
"Актобе" опубликовал обновлённую форму на сезон 2026
Устроивший драку с Царукяном скандальный боец объединился с нокаутёром против Чимаева
14:53, Сегодня
Устроивший драку с Царукяном скандальный боец объединился с нокаутёром против Чимаева
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Сегодня
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Сегодня
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: