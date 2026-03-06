Аким Атырауской области встретился с представителями общественности региона

6 марта 2026 года во Дворце бракосочетания аким Атырауской области Серик Шапкенов провел встречу с представителями общественности региона. Центральной темой диалога стали Конституционная реформа, проводимая в стране, и общенациональный референдум, запланированный на 15 марта 2026 года.

Открывая встречу, аким области подчеркнул, что Казахстан переживает по-настоящему переломный момент в своем развитии. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева была сформирована Конституционная комиссия из 130 человек – авторитетных представителей юридического сообщества, ученых и общественных деятелей. Через цифровые платформы в ее адрес поступило свыше 10 тыс. предложений от граждан, а за время работы состоялось 12 заседаний.

Изучив весь массив поступивших инициатив, члены комиссии пришли к единому выводу: точечных поправок недостаточно – стране необходима новая Конституция. В январе 2026 года первый проект документа был представлен широкой общественности. В его основу легли президентские инициативы "Адал азамат", "Заң мен тәртіп" и "Таза Қазақстан".

В ходе встречи перед собравшимися выступили спикеры, каждый из которых представил реформу сквозь призму своего профессионального и жизненного опыта.

Объединяющим принципом для всех выступлений стала идея, пронизывающая проект нового Основного закона: не человек для государства, а государство для человека. Спикеры выделили несколько принципиальных новшеств документа.

Преамбула новой Конституции впервые на столь высоком правовом уровне закрепляет преемственность тысячелетней истории Великой степи, обязательство сохранять историко-культурное наследие и признает особую роль старшего поколения в строительстве будущего страны.

Существенно расширено понятие безопасности личности: государство принимает на себя ответственность за защиту граждан в цифровом пространстве, в том числе в части конфиденциальности персональных данных как ответ на вызовы эпохи тотальной цифровизации.

На конституционном уровне закрепляются принципы верховенства закона, справедливости и бережного отношения к природе.

Мероприятие объединило более 100 участников, представляющих различные сферы жизни региона: руководство акимата и заместителей акима области, председателей городского и районных маслихатов, представителей областного и районных советов ветеранов, председателей общественных советов, профессорско-преподавательский состав университетов, деятелей культуры и театра, руководителей управлений акимата, депутатов областного маслихата, ректоров вузов, представителей религиозных конфессий и ветеранов сферы СМИ.

Глава региона особо подчеркнул, что включение в Основной закон норм об экологической безопасности, охране природных ресурсов и бережном отношении к природе особенно важно для жителей Атырауской области.

Подводя итоги встречи, аким Серик Шапкенов подчеркнул, что принятие новой Конституции – объективная потребность времени. Референдум 15 марта предоставляет каждому гражданину возможность лично участвовать в формировании правового фундамента государства.