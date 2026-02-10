#Казахстан в сравнении
Общество

О роли новой Конституции высказался Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:35 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства высказался о роли новой Конституции, обсуждение проекта которой сейчас ведется в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, проект новой Конституции вобрал в себя важные прогрессивные нормы.

"Очень важно, что мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие. Это единственно верная дорога. Убежден, принятие новой Конституции придаст мощный импульс развитию Казахстана, будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина", – сказал Токаев.

При этом он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме.

Ранее Токаев дал поручения ряду госорганов по усилению борьбы с инфляцией.

Азамат Сыздыкбаев
