Институт семьи значительно усиливается на уровне Конституции – Токаев

Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней. Об этом 6 марта 2026 года заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в Казахстане социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка.

Декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах, женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца.

Молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже.

"Как глава государства я уделяю и буду уделять особое внимание поддержке материнства и детства. Эту работу считаю крайне важной, даже приоритетной, в ряде других служебных обязанностей президента. В этой сфере уже приняты необходимые законодательные и институциональные меры. Теперь на уровне Конституции мы значительно усиливаем институт семьи в качестве исключительного по своей важности фактора стабильного развития общества". Касым-Жомарт Токаев

Впервые закрепляется норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государственным органом. Эта юридическая новелла позволит обеспечить защиту прав детей, упрочить положение женщины и матери в семье.



