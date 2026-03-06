#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Общество

Институт семьи значительно усиливается на уровне Конституции – Токаев

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 16:27 Фото: pexels
Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней. Об этом 6 марта 2026 года заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в Казахстане социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка.

Декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах, женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца.

Молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже.

"Как глава государства я уделяю и буду уделять особое внимание поддержке материнства и детства. Эту работу считаю крайне важной, даже приоритетной, в ряде других служебных обязанностей президента. В этой сфере уже приняты необходимые законодательные и институциональные меры. Теперь на уровне Конституции мы значительно усиливаем институт семьи в качестве исключительного по своей важности фактора стабильного развития общества".Касым-Жомарт Токаев

Впервые закрепляется норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государственным органом. Эта юридическая новелла позволит обеспечить защиту прав детей, упрочить положение женщины и матери в семье.


"Прогрессивным смыслом дополнены нормы о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Более точные юридические формулировки ставят мощный конституционный заслон такому постыдному явлению, как принуждение девушек к браку".Касым-Жомарт Токаев
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
Читайте также
Токаев: новая Конституция усилит социальные гарантии
16:27, Сегодня
Токаев: новая Конституция усилит социальные гарантии
Народная Конституция: брак и семья, материнство, отцовство, детство под защитой государства
16:18, Сегодня
Народная Конституция: брак и семья, материнство, отцовство, детство под защитой государства
Казахстан усиливает поддержку креативных индустрий: Токаев подписал закон
18:45, 18 февраля 2026
Казахстан усиливает поддержку креативных индустрий: Токаев подписал закон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
16:52, Сегодня
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
16:46, Сегодня
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
16:33, Сегодня
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
16:31, Сегодня
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: