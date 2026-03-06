Институт семьи значительно усиливается на уровне Конституции – Токаев
По словам президента, в Казахстане социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка.
Декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах, женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца.
Молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже.
"Как глава государства я уделяю и буду уделять особое внимание поддержке материнства и детства. Эту работу считаю крайне важной, даже приоритетной, в ряде других служебных обязанностей президента. В этой сфере уже приняты необходимые законодательные и институциональные меры. Теперь на уровне Конституции мы значительно усиливаем институт семьи в качестве исключительного по своей важности фактора стабильного развития общества".Касым-Жомарт Токаев
Впервые закрепляется норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государственным органом. Эта юридическая новелла позволит обеспечить защиту прав детей, упрочить положение женщины и матери в семье.
"Прогрессивным смыслом дополнены нормы о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Более точные юридические формулировки ставят мощный конституционный заслон такому постыдному явлению, как принуждение девушек к браку".Касым-Жомарт Токаев