Уполномоченный по вопросам семьи появится в Казахстане

Фото: pexels

6 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане появится семейный омбудсмен, сообщает Zakon.kz.

О новой должности, которую планируется внедрить, президент рассказал на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню. "Уверен, усилению защиты прав человека и укреплению института семьи послужит учреждение общественной должности Уполномоченного по вопросам семьи. Омбудсмен по вопросам семьи будет работать в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте в качестве заместителя председателя и регулярно докладывать о своей работе главе государства". Касым-Жомарт Токаев Со слов президента, такая система позволит наладить комплексную профилактику семейно-бытового насилия и решение других важных проблем в сфере семейной политики. Материал по теме Народная Конституция: брак и семья, материнство, отцовство, детство под защитой государства Ранее Токаев сообщил, что институт семьи значительно усиливается на уровне Конституции.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: