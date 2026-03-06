#Референдум-2026
События

Уполномоченный по вопросам семьи появится в Казахстане

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 16:39 Фото: pexels
6 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане появится семейный омбудсмен, сообщает Zakon.kz.

О новой должности, которую планируется внедрить, президент рассказал на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

"Уверен, усилению защиты прав человека и укреплению института семьи послужит учреждение общественной должности Уполномоченного по вопросам семьи. Омбудсмен по вопросам семьи будет работать в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте в качестве заместителя председателя и регулярно докладывать о своей работе главе государства". Касым-Жомарт Токаев

Со слов президента, такая система позволит наладить комплексную профилактику семейно-бытового насилия и решение других важных проблем в сфере семейной политики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 16:39
Народная Конституция: брак и семья, материнство, отцовство, детство под защитой государства

Ранее Токаев сообщил, что институт семьи значительно усиливается на уровне Конституции.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
