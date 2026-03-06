#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Токаев вместе с казахстанцами посмотрел концерт в "Астана Опера"

Токаев посетил концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 19:30 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Международному женскому дню.

Как пишет Акорда, в театре "Астана Опера" выступили известные казахстанские деятели культуры и творческие коллективы.

Фото: Акорда

Ранее Токаев поздравил казахстанок с наступающим Международным женским днем.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
