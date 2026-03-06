Токаев вместе с казахстанцами посмотрел концерт в "Астана Опера"
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Международному женскому дню.
Как пишет Акорда, в театре "Астана Опера" выступили известные казахстанские деятели культуры и творческие коллективы.
Фото: Акорда
Ранее Токаев поздравил казахстанок с наступающим Международным женским днем.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript