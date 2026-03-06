Бейбит Исабаев поздравил жительниц Жетісу с 8 Марта и вручил государственные награды

В области Жетісу на праздничное мероприятие в честь Международного женского дня пригласили 500 жительниц региона, добившихся успехов в разных сферах деятельности.

Среди приглашенных работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и других отраслей, своим ежедневным трудом, вносящие вклад в развитие региона. Жительниц края с наступающим 8 Марта поздравил аким области Бейбит Исабаев, вручив ряду из них государственные награды, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Торжество состоялось в здании академического драматического театра им. Б. Римовой в Талдыкоргане. Весенний декор, букеты тюльпанов и памятные подарки создали особую атмосферу праздника и подарили гостям хорошее настроение.

Выступая с поздравительной речью, Бейбит Исабаев отметил:

"Сегодня нет ни одной отрасли, где бы достойно ни трудились представительницы прекрасной половины населения нашего края. Женщины Жетісу – учителя, врачи, сельские труженицы, социальные работники, спасатели, военнослужащие... Ваша ответственность и целеустремленность позволяют вам добиваться значительных результатов в каждом из выбранных вами направлений. Но, на каком бы поприще вы ни работали, дом, семья, воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций и ценностей по-прежнему остаются главными в жизни. Пользуясь случаем, выражаю вам искреннюю признательность за вашу заботу и поддержку, которые вы вкладываете в семью, работу и общество", – сказал глава региона, тепло поздравив женщин и перейдя к церемонии награждения.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Согласно Указу главы государства 8 жительниц региона были удостоены государственных наград. При этом руководитель крестьянского хозяйства Шакира Идрисова, награжденная за вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли орденом "Еңбек даңқы" І степени, и учредитель ТОО "Үштобе-Айдын" Айбарша Бекемпирова, за поддержку молочной отрасли удостоенная ордена "Еңбек данқы" ІІІ степени, получили награды из рук Президента в столице.

Ордена "Құрмет" глава региона вручил руководителю областного управления финансов Жанар Керимбековой и руководителю отдела внешних связей и протокольных мероприятий аппарата акима области Эльмире Джиргалбаевой. Обе женщины много лет достойно работают на государственной службе, пройдя путь от специалистов до руководителей.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" были награждены педагог, директор Когалинской средней школы Кербулакского района Нургуль Арпабекова и директор карьерного центра Алакольского района Ляззат Косантаева, а медаль "Шапағат" получила старшая медсестра Талдыкорганской городской многопрофильной больницы Бактыгуль Иманбекова.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" удостоена ветеран-педагог из Каратальского района, представитель благотворительного фонда имени Кемеля Токаева Валентина Спиридонова. Также члену Общественного совета Дание Кыдырбаевой вручили поздравительную открытку от Президента страны.

Кроме того, десять многодетных матерей получили подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

С поздравительной речью от имени награжденных выступила Нургуль Арпабекова, которая в сфере образования работает уже 30 лет:

"Меня наградили государственной наградой – медалью "Ерен еңбегі үшін". Это большая честь и ответственность. Это награда – не только моя заслуга, но и результат плодотворного труда всего нашего педагогического коллектива, объединенного общей задачей – воспитание достойного поколения. Выражаю благодарность главе государства за доверие и высокую оценку моего труда. Поздравляю всех награжденных и желаю всем жительницам края всего самого наилучшего", – сказала она.

Своими впечатлениями поделились и другие приглашенные.

"Я профессиональный музыкант, сейчас на пенсии, но продолжаю творить. У нас действует семейный ансамбль: я сама, мой муж, две дочери, сын и невестка. Мы исполняем казахские народные и современные эстрадные песни. В нашем репертуаре особенно много песен, посвященных матери, Родине. В преддверии праздника мы организовали для земляков концерт в селе Турпан, на который пришло порядка 200 человек. Для меня творческого человека главный подарок – это любовь и аплодисменты зрителей. Приятно, что меня пригласили на праздничное мероприятие в честь 8 Марта. Желаю всем жительницам области здоровья, мира и благополучия", – отметила ветеран культуры из Панфиловского района Айнагуль Хайбуллаева.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

К ее поздравлениям присоединилась начальник производственного цеха АО "Солодовенный завод Суффле Казахстан" города Текели Наталья Андрютина:

"На нашем заводе я работаю с 2013 года, то есть после университета – это мое первое рабочее место. Начинала лаборантом, а сейчас уже являюсь начальником производства. Этого мне удалось добиться благодаря трудолюбию, дисциплине, пунктуальности и хорошему, надежному коллективу. Особенно приятно, что меня отметили и пригласили на областное мероприятие в честь Международного женского дня. Это общая заслуга всей нашей команды. В целом атмосфера вокруг, поздравления детей, сегодняшние поздравления, поддержка дома, в коллективе, несмотря на прохладную погоду, создают теплое весеннее настроение. И пусть все женщины края будут счастливы", – сказала она.

Свои поздравления высказала и Бактыгуль Иманбекова, награжденная медалью "Шапағат":

"В сфере медицины стаж у меня уже 37 лет, из них 30 лет – в реанимационном блоке. Это направление одно из самых сложных и ответственных. Выражаю благодарность за поддержку и оказанные почет и уважение. Хочу заверить, что и дальше приложу все усилия на благо укрепления здоровья населения", – сказала она, поздравив жительниц края с наступающим праздником.

Мероприятие завершилось яркой концертной программой с участием солистов и творческих коллективов региона.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

К слову, торжества, приуроченные к празднику, проходят во всех районах и городах области.