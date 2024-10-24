В ЗКО ко Дню Республики вручили государственные награды

Накануне Дня Республики в Западно-Казахстанской области прошла торжественная церемония с участием главы региона. Нариман Торегалиев вручил государственные награды видным деятелям из разных сфер, которые внесли своим трудом весомый вклад в развитие области, сообщает Zakon.kz.

24 октября в областном акимате состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики. В честь знаменательного события аким ЗКО Нариман Торегалиев вручил государственные награды Республики Казахстан от имени президента выдающимся деятелям области. Он подчеркнул важность вклада каждого западноказахстанца и выразил особую благодарность награжденным в этот день. Среди них люди труда, культуры, учителя, врачи и т. д. Из рук главы региона они получили государственные награды, памятные подарки и цветы.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Для меня это большая честь и большая неожиданность. Всегда приятно, когда вашу работу замечают и тем более отмечают на таком высоком уровне. Хотелось бы поблагодарить всех своих коллег, родных за поддержку и пожелать всем, кто сегодня получил награды, дальнейших успехов. С Днем Республики!" – поделился вице-президент АО "Уральскводстрой" Тенгиз Тедеев, награжденный орденом "Құрмет".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Заслуги актрисы уральского Русского драматического театра им. А. Н. Островского Тамары Столяровой также были отмечены почетной наградой. Известная деятельница культуры, отдавшая театру более 40 лет, была награждена орденом "Парасат".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Я очень благодарна своему коллективу, руководству области и страны за то, что поддерживают меня. Этот день стал праздничным вдвойне. Поздравляю всех соотечественников с Днем Республики и желаю, чтобы каждый из нас смог внести свой вклад в процветающее будущее родины", – сказала она.

Орденом "Құрмет" наградили врача общей практики Кырмызы Орынбасарову и сотрудницу Центра социальных услуг поселка Круглозерное Саясат Сарсенову. Также лучшим специалистам были вручены ордена "Еңбек даңқы" и медали "Ерен еңбегі үшін".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

После завершения основной части все награжденные сделали общее фото с акимом области. Мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором выступили известные музыкальные и танцевальные коллективы.