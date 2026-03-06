В акимате Алматы объяснили, почему микрорайон Абай не переводят под ИЖС

Заместитель аким Алматы Бейбут Шаханов провел личный прием горожан. В ходе встречи были рассмотрены обращения по вопросам земельных отношений и соблюдения строительных норм, сообщает Zakon.kz.

Жители микрорайона Абай подняли вопрос корректировки Генерального плана города, согласно которой на территории микрорайона предусмотрено размещение общественно-деловой зоны, многоквартирной жилой застройки и парковой зоны.

В настоящее время земельные участки на данной территории имеют целевое назначение – садоводство. В связи с этим жители обратились с просьбой рассмотреть возможность изменения функционального назначения территории на зону индивидуальной жилой застройки.

Заместитель акима Алматы разъяснил, что Генеральный план является долгосрочным стратегическим документом развития города и при его разработке учитываются как существующая застройка, так и перспективные потребности населения.

Фото: пресс-служба акима Алматы

В свою очередь почетный архитектор страны Жанат Айтлеу, ранее комментируя аналогичную ситуацию с другими садоводческими товариществами, отметил, что решения, предусмотренные Генеральным планом, направлены на комплексное развитие территории: создание современной городской среды, развитие социальной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности и повышение качества жизни жителей.

"Перевод всей территории микрорайона Абай исключительно в зону индивидуальной жилой застройки может привести к неэффективному использованию земельных ресурсов и ограничить возможности развития города". Жанат Айтлеу

В независимой оценочной компании ТОО "Центр профессиональной оценки "SENIM" также отметили, что при выкупе земельных участков частными инвесторами основным фактором привлекательности является зональность территории, отраженная в Генплане, а не целевое назначение участков, а цена формируется от площади земли и строений. В целом, стоимость собственности определяется по договоренности между инвестором и каждым собственником земельного участка индивидуально.