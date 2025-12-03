#Казахстан в сравнении
События

Замакима Алматы встретился с жителями Алатауского района по вопросам компенсации за выкупаемые участки

жители, замаким, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 16:58 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов провел встречу с жителями Алатауского района, поднимающими вопрос размера компенсации за земельные участки и дома, выкупаемые для государственных нужд под пробивку улицы Тлендиева, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи заместитель акима Алматы совместно с представителями городских управлений заслушал обращения горожан и дал разъяснения правовых норм в данной сфере.

"Город активно развивается, что требует строительства новых социальных объектов – школ, поликлиник, спортивных и культурных центров, а также развития транспортной инфраструктуры: новых станций метро, пробивки магистральных улиц. Для реализации этих проектов требуется трансформация сложившихся районов и присоединенных территорий с частной застройкой. Соответственно, город вынужден выкупать земельные участки. Выкуп производится по рыночной стоимости на основании независимой оценки и акимат не может влиять на ее результаты", – отметил Бейбут Шаханов.

Пришедшие на встречу жители мкр. Ожет выразили несогласие с оценочной стоимостью имущества. Также у большинства отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки либо на строения.

"На сегодня остается порядка 30 собственников, имеющих проблемы с правоустанавливающими документами на жилье и земельные участки. Профильным управлениям необходимо в индивидуальном порядке рассмотреть каждый вопрос, дать соответствующие разъяснения и при необходимости оказать содействие в легализации в рамках действующего законодательства", – отметил Бейбут Шаханов.

По итогам встречи заместитель акима города поручил Управлению земельных отношений совместно с районным акиматом на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди граждан, а также организовать встречу с представителями оценочной компании, которые смогут подробно рассказать о критериях оценки имущества.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Следует отметить, что Генеральным планом Алматы до 2040 года в целях повышения транспортной связанности и совершенствования улично-дорожной сети предусмотрена пробивка улицы Тлендиева от проспекта Рыскулова до границы города.

Проект пробивки улицы Тлендиева разделен на 2 очереди:

  • 1-я очередь от пр. Рыскулова до ул. Сабатаева протяженностью 5,8 км. По проекту под выкуп попадают 123 земельных участка.
  • 2-я очередь от ул. Сабатаева до границы города протяженностью 4,9 км. По проекту под выкуп попадают 344 земельных участка.

На сегодня выкуплено 70 участков. Напомним, выкуп земельных участков для государственных нужд производится по рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на участок.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
