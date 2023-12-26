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Жителей Костанайской области попросили не выходить на улицу из-за метели

Жителей Костанайской области попросили не выходить на улицу из-за метели Фото: скриншот видео
Полиция Костанайской области настоятельно рекомендовала жителям региона не покидать дома и воздержаться от поездок. На трассах нулевая видимость из-за сильной метели, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области 26 декабря, жителей региона настоятельно просят соблюдать объявленное штормовое предупреждение и воздержаться от поездок. На загородных трассах в окрестностях Костаная сейчас нулевая видимость из-за бурана. Полностью закрыты семь дорог республиканского значения и 23 областные трассы.

"Жители Костанайской области! Просьба не покидать свои населенные пункты без необходимости в связи с погодными условиями. На улице метель, плохая видимость, гололед. На трассе "Алматы-Екатеринбург" метель, видимость один-два метра. В связи с этим просим не выезжать без необходимости из своих населенных пунктов", – говорится в обращении ДП Костанайской области.

В полиции отметили, что многие водители на свой страх и риск игнорируют штормовые предупреждения. Автомобилистов просят проявить сознательность, отказаться от дальних поездок, а если выехать в путь все же необходимо – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между авто.

В Костанае из-за непогоды перестали работать светофоры. Сотрудники полиции регулируют движение в ручном режиме. Автомобилистов просят быть крайне внимательными на дорогах.

"В областном центре сегодня уже произошло ДТП с участием 10 автомашин, с места происшествия в медицинское учреждение доставлен один человек", – добавили в региональном ДП.

Ранее сообщалось, что участки еще двух республиканских трасс закрыли для движения из-за непогоды 26 декабря.

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