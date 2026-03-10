Пассажирам сделали важное предупреждение в аэропорту Астаны

Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" сегодня, 10 марта 2026 года, обратилась к пассажирам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, предоставленной в 12:35, в аэропорту Астаны наблюдаются изменения в расписании рейсов в связи с погодными условиями и операционными причинами авиакомпаний:

На прилет задерживаются 11 рейсов по направлениям: Алматы, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Уральск, Кызылорда, Бишкек и Омск. Из них 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса – в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта.

11 рейсов по направлениям: Алматы, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Уральск, Кызылорда, Бишкек и Омск. Из них 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса – в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта. На вылет задерживаются 9 рейсов по направлениям Шымкент, Петропавловск, Семей, Алматы и Омск. 2 рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные – в связи с поздним прибытием воздушных судов.

9 рейсов по направлениям Шымкент, Петропавловск, Семей, Алматы и Омск. 2 рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные – в связи с поздним прибытием воздушных судов. Также зафиксированы отмены рейсов : 3 рейса на прилет, 8 рейсов на вылет отменены по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане.

"Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного аэропорта.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 марта в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель и туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, днем местами до 23 м/с.

Материал по теме Астану вновь накрыла сильная метель – фоторепортаж

Ранее сообщалось, что столицу Казахстана накрыла сильная метель. Из-за ухудшения погоды в Астане приняли ряд мер безопасности: часть школьников перевели на дистанционное обучение, а на некоторых трассах ограничили движение. Подробнее об этом – здесь.