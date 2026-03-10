#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Общество

Пассажирам сделали важное предупреждение в аэропорту Астаны

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 13:04 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" сегодня, 10 марта 2026 года, обратилась к пассажирам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, предоставленной в 12:35, в аэропорту Астаны наблюдаются изменения в расписании рейсов в связи с погодными условиями и операционными причинами авиакомпаний:

  • На прилет задерживаются 11 рейсов по направлениям: Алматы, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Уральск, Кызылорда, Бишкек и Омск. Из них 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса – в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта.
  • На вылет задерживаются 9 рейсов по направлениям Шымкент, Петропавловск, Семей, Алматы и Омск. 2 рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные – в связи с поздним прибытием воздушных судов.
  • Также зафиксированы отмены рейсов: 3 рейса на прилет, 8 рейсов на вылет отменены по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане.
"Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного аэропорта.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 марта в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель и туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, днем местами до 23 м/с.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 13:04
Астану вновь накрыла сильная метель – фоторепортаж

Ранее сообщалось, что столицу Казахстана накрыла сильная метель. Из-за ухудшения погоды в Астане приняли ряд мер безопасности: часть школьников перевели на дистанционное обучение, а на некоторых трассах ограничили движение. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Когда очередники смогут получить жилье, рассказала глава "Отбасы банка"
18:36, 10 марта 2026
Когда очередники смогут получить жилье, рассказала глава "Отбасы банка"
Пассажиров аэропорта Астаны попросили сохранять спокойствие: что там произошло
11:24, 12 сентября 2025
Пассажиров аэропорта Астаны попросили сохранять спокойствие: что там произошло
"Имейте при себе оригиналы документов 2 августа": важная информация для пассажиров аэропорта Астаны
17:23, 01 августа 2025
"Имейте при себе оригиналы документов 2 августа": важная информация для пассажиров аэропорта Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: