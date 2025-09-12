#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.89
629.53
6.34
Общество

Пассажиров аэропорта Астаны попросили сохранять спокойствие: что там произошло

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев 12 сентября 2025 года обратилась к пассажирам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что сегодня в аэропорту Астаны проходят плановые тренировочные учения Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП).

"Все действия максимально приближены к реальности и проводятся в условиях, максимально соответствующих возможным чрезвычайным ситуациям. Просим пассажиров сохранять спокойствие – это учебный процесс, направленный на повышение уровня безопасности и готовности персонала к любым ситуациям".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Фото: Telegram/nqzairport

Ранее пассажирам аэропорта Астаны напомнили, что взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта будет временно закрыта на ремонт. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Избиение пожилого отца до смерти в Туркестанской области: на невестку тоже завели дело
Общество
11:37, Сегодня
Избиение пожилого отца до смерти в Туркестанской области: на невестку тоже завели дело
Казахстанка заявила в полицию на трехлетнюю девочку
Общество
11:16, Сегодня
Казахстанка заявила в полицию на трехлетнюю девочку
Жителей Алматы, Астаны и еще трех городов предупредили об НМУ: чего им стоит избежать 12 сентября
Общество
11:07, Сегодня
Жителей Алматы, Астаны и еще трех городов предупредили об НМУ: чего им стоит избежать 12 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: