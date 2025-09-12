Пассажиров аэропорта Астаны попросили сохранять спокойствие: что там произошло

Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев 12 сентября 2025 года обратилась к пассажирам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что сегодня в аэропорту Астаны проходят плановые тренировочные учения Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП).

"Все действия максимально приближены к реальности и проводятся в условиях, максимально соответствующих возможным чрезвычайным ситуациям. Просим пассажиров сохранять спокойствие – это учебный процесс, направленный на повышение уровня безопасности и готовности персонала к любым ситуациям". Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Фото: Telegram/nqzairport

