"Имейте при себе оригиналы документов 2 августа": важная информация для пассажиров аэропорта Астаны

Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев сегодня, 1 августа 2025 года, распространила важную информацию для пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что 2 августа с 02:00 до 06:00 будет временно ограничен доступ к государственным электронным сервисам, в том числе порталу eGov.kz и приложению eGov Mobile (включая "Цифровые документы"), порталы e-Otinish, E-license, системы открытого правительства и другие сервисы.

"Рекомендуем заранее завершить все необходимые операции на порталах госуслуг. Иметь при себе оригиналы документов, включая удостоверение личности, – они могут понадобиться при прохождении регистрационных и иных процедур в аэропорту. Благодарим за понимание!" Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Ранее сообщалось, что сервисы eGov станут недоступны для казахстанцев. В АО "Национальные информационные технологии" уточнили, что это связано с плановыми техническими работами.