Аким Карагандинской области обратился к жителям и гостям региона

Ермаганбет Булекпаев отчитался перед жителями Карагандинской области после разрушений из-за шквалистого ветра, сообщает Zakon.kz.

Булекпаев рассказал, что сегодня он провел оперативное совещание и заслушал акимов городов и районов и руководителя ДЧС по ликвидации последствия шквального ветра.

"Упавшие деревья, провода, столбы, кровли убраны с дорог. В некоторых районах города и области есть отключения электроэнергии и тепла, слабая подача воды. Все службы в оперативном режиме работают над устранением аварий", – написал глава региона.

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Аким заверил, что держит вопрос на личном контроле:

"Прошу жителей, которые сегодня будут испытывать неудобства, набраться терпения. Вопрос держу на контроле, наши службы делают все возможное, чтобы устранить последствия стихии".

18 ноября в Караганде из-за сильного ветра кровля упала на припаркованные авто. ЧП случилось около одного из жилых домов. О пострадавших не сообщается.

