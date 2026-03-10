Как создаются бренды: история Самурата Имандосова

Имя Самурата Имандосова в Кызылординской области давно стало брендом. В родном Казалинске он создал агропромышленный комплекс: рисовые поля, молочно-товарную ферму, мясо- и молокоперерабатывающие цеха, стройкомпании, АЗС и магазины. Здесь работают более 600 человек, сообщает Zakon.kz.

О нем в районе говорят просто: хозяйственник. Но за этим словом – десятилетия труда, риска и ответственности. Его день начинается с объезда фермы. Часто Самурат Имандосов выезжает в командировки. Несмотря на то, что ему в этом году исполнится 78 лет, Самурат-ага летит на переговоры, колесит по всему Казахстану и ездит в дальнее зарубежье. Его трудно застать в кабинете.

Его путь к собственному бизнесу пролег через техникум, после которого наш герой закончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, стал инженером-гидротехником. Работал и по специальности, и инженером-экономистом, и начальником отдела Казалинского управления обводнительных систем. С 1992 по 1994 год возглавлял трест "Казалысустрой", который строил рисовые совхозы. Один год даже работал акимом Казалинского района.

"В конце 1990-х годов начал путь свой с продажи хлеба. Купил пекарню, а со временем появилась возможность заниматься еще и строительством. Начав с небольшой фирмы, мы переросли в крупную компанию, построили сотни объектов в области. В то время все жили трудно: и аграрии, и горожане. Крестьянские хозяйства разваливались, аульчане оставались не у дел. Тогда я по просьбе аксакалов аула взял у сельчан землю и со своей командой посеял рис. С тех пор прошло более 20 лет. Сейчас у нас более 3 тысяч гектаров риса, почти 2 000 голов племенного скота. Мы не только продаем свою продукцию в республике, но и отправляем ее на экспорт. В компании работают два моих сына, они профессионалы своего дела, один отвечает за молочную сферу, другой возглавляет аграрную", – говорит Самурат Имандосов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В 2010 году компания построила молочно-товарный комплекс, он стал одним из крупнейших в регионе и республике. Проект реализовывался по инициативе Министерства сельского хозяйства для того, чтобы обеспечить регион молоком и молочной продукцией.

Сейчас здесь более 1 000 голов племенных животных, современные условия для поголовья. Здесь надаивают по 38 литров в день от одной коровы. Таких показателей нет даже в тех краях, где полноценная кормовая база.

Но крупная компания – это не только молоко. Это три тысячи гектаров рисовых чеков, это пшеница, ячмень, люцерна. Как говорит аграрий, молочное производство убыточно, но затраты он компенсирует благодаря тому, что компания занимается и другими отраслями.

Когда ему предложили построить молочно-товарный комплекс на 1 200 голов, он решил выращивать корма в своем хозяйстве. Сейчас акционерное общество выращивает ячмень, кукурузу на силос. Буренки содержатся в современных автоматизированных коровниках, внедрена специальная программа, которая полностью контролирует состояние стада. Но большинство фермеров региона не могут создать такое производство, они ограничены возможностями: климат Кызылординской области суровый, почва засоленная, на ней трудно вырастить кормовые.

Несмотря на сложности, кызылординские сельхозтоваропроизводители не отказываются от развития. Они инвестируют в технику, выращивают зерновые, модернизируют комплексы. Но без системной поддержки, учитывающей климатические особенности и реальную структуру затрат, отрасли будет трудно конкурировать.

Аксакал не раз был депутатом районного и областного маслихатов, возглавлял Союз молочников Казахстана. Но его еще знают как мецената. Его компания оказывает помощь не только малообеспеченным, многодетным семьям района, но и пенсионерам, школьникам. Всем своим землякам, кто нуждается, он не отказывает в помощи.

"Мы даже предоставляем жилье своим работникам. Обучаем их и их детей в вузах, отправляем на повышение квалификации специалистов, решаем материальные проблемы. Все продукты питания, которые мы производим, доступны нашим работникам по сниженным ценам, а иногда даже бесплатно. В конце уборки урожая мы проводим праздник урожая, награждаем денежными премиями, дарим дорогие подарки. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы аульчане жили на селе комфортно. Чтобы не уезжали из родных мест", – говорит Самурат Имандосов.

Он от души старается для аульчан. За свои заслуги перед страной получал и государственные награды. Очередную получил в январе 2026 года на V Курултае в Кызылорде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ему орден "Барыс" I степени.

Как рассказывает аксакал, впереди у компании много дел и большие планы. Вот уже получен земельный участок, и ферма будет расширена. Снова надо выводить технику на поля, ведь нельзя пропустить сев кормовых и риса. Есть заказы на строительство разных объектов.

Отдыхать некогда. И сам Самурат Имандосов об этом знает. Поэтому поставил немало задач перед своим коллективом. Бизнесмен убежден: аграрный сектор – это не просто экономика, это судьба села. Если руководитель думает не только о прибыли, но и о людях – село живет. Родина живет.

История Самурата Имандосова – пример человека труда, для которого земля, производство и люди стали делом всей жизни. Такие руководители формируют реальную экономику села: создают рабочие места, развивают сельское хозяйство и поддерживают целые аулы. Благодаря таким хозяйственникам в регионах сохраняется и укрепляется культура труда.