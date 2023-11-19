Как благодаря поддержке государства фермер в Кызылординской области построил молочный комплекс

Фермер Самурат Имандосов – почетный гражданин Кызылординской области, кавалер орденов "Құрмет", "Парасат", "Барыс" ІІІ степени, президент АО "Рза" Казалинского района. Предприятие он создал 30 лет назад, и сейчас здесь работают 1000 человек.

Благодаря своему уму, труду и поддержке государства Имандосов первым в Казахстане построил молочный комплекс, который не уступает лучшим иностранным молочным фермам, а возглавляемая им компания занимается еще и растениеводством, животноводством, строительством, переработкой сельхозпродукции и нефтепродуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото из личного архива героев

Сегодня в Казахстане отмечается еще один профессиональный праздник – 19 ноября – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Глава компании с утра получает поздравления и благодарит за работу сотрудников предприятия. А заодно рассказывает, как все начиналось. В 2011 году акционерное общество "Рза" стало призером республиканского конкурса "Лучшие товары Казахстана", в 2014 году компания стала победителем премии "Алтын сапа", как производитель товаров народного потребления высшего качества.

"В начале 2000 годов у меня уже была строительная компания, которая выполняла большой объем работ в двух районах области. О сельском хозяйстве я и не думал. В то время было трудно всем – рисоводам, животноводам, ведь наша страна делала только первые шаги независимости. Однажды ко мне пришли в один день аксакалы из двух близлежащих аулов и стали просить вложить деньги в их рисоводческие хозяйства, так как они были на грани банкротства. Я не мог не согласиться, потому что не хотел обижать аксакалов, у казахов это не принято. Стал думать, как начать это дело, и рискнул. В ту же весну мы посеяли 500 гектаров риса. Собрали по тем временам неплохой урожай", – вспоминает Самурат Имандосов.

Фото из личного архива героев

После продажи первого урожая удалось погасить задолженности по заработной плате и перед государством. В следующем году аулчане посадили уже 1000 гектаров риса. Сейчас АО "Рза" сеет рис на 3000 гектарах, перерабатывает на собственном заводе и отправляет на экспорт продукцию в несколько стран СНГ. За годы работы здесь собран парк сельхозмашин иностранного производства.

Как отмечает руководитель, все оборудование на предприятиях компании европейское, привозили его из Германии, Испании, Италии, Франции. Мощную технику крестьяне покупают за наличные и благодаря госпрограммам. Без нее невозможно увеличить производительность труда.

Например, раньше все комбайны в хозяйстве были старыми, и уборка риса даже на небольшой площади затягивалась на месяц, качество зерна страдало после обмолота. Сейчас в хозяйстве американские и немецкие жатки и комбайны, и уборка риса занимает максимум 20 дней. Современная техника не ломается, поэтому долгое время нет затрат на запасные части.

Сейчас компания, кроме риса, выращивает кукурузу, ячмень, имеет почти 2000 голов крупного рогатого породистого скота, племенных лошадей, овец, верблюдов. Молоко и другая молочная продукция производится на собственном заводе.

Фото из личного архива героев

"Меня по этому поводу вызвали в Министерство сельского хозяйства РК и предложили построить молочно-товарную ферму, обещали помочь с кормами для поголовья. Я согласился. Мы построили коровники на 1200 голов, ангар, молзавод, различные подсобные помещения. Привезли коров из Венгрии. Создали идеальную ферму, автоматизированную, со всеми удобствами для нашего поголовья. Уже до приезда буренок взялись еще сеять кормовые, овощи, чтобы рацион коров был таким же идеальным, как и условия содержания", – продолжает Самурат Имандосов.

Фото из личного архива героев

Молоко идет на переработку на молзавод, а мясо отправляется в мясоперерабатывающий цех. Здесь выпускают 12 видов колбасных изделий и полуфабрикатов. Есть собственный рисоперерабатывающий завод. Если шлифованный рис идет на продажу, то отходы его идут на изготовление кормов. Применяют здесь и влагосберегающие технологии, например, кукурузу поливают дождевальной установкой испанского производства.

Фото из личного архива героев

"Ежегодно мы увеличиваем производительность, применяем новые технологии. Благодаря неустанному труду коллектива, а также поддержке нашего государства, мы уверены, что не останемся без работы. Мы хотим процветать, зарабатывать, показать всем, что жить в аулах можно не менее комфортней, чем в городе. Здесь есть земля, на которой при умном подходе можно заработать миллиарды тенге и пустить их на благо аулчан", – делится президент АО.

И это не просто слова. В своем районе АО "Рза" вкладывает заработанное в социальные проекты, помогает многодетным, малообеспеченным семьям, старикам, районным школам, футбольной команде, молодым талантам, всем тем, кто действительно нуждается в помощи. Выпускаемую продукцию предприятие предлагает по сниженным ценам на областных и городских ярмарках. Здесь готовят собственные кадры для предприятия – оно оплачивает обучение, стипендии и жилье будущих специалистов.

Фото из личного архива героев

У коллектива компании много планов, которые, по словам руководителя, все осуществятся. Они уже думают над расширением молочного производства и увеличением площадей под кормовые сельхозкультуры. Регион переходит на диверсификацию производства, а значит, будет нужно больше посевов кукурузы, ячменя, сафлора и пшеницы. У компании есть опыт и в этом деле. Поэтому и в следующие годы работы хватит всем, кто трудится под руководством Самурата Имандосова.