#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Общество

Программу женской ипотеки "Умай" планируют продлить в Казахстане

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:32 Фото: freepik
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала, сколько средств планируют направить на женскую ипотеку "Умай", передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова заявила, что планы продолжить женскую ипотеку "Умай" есть.

"Мы подписали меморандум с Азиатским банком развития. Сейчас подписываем все необходимые документы. 90 млрд тенге планируем привлечь. 50% из них планируем направить на "зеленую" ипотеку и 50% – на ипотеку "Умай". Максимальная сумма – 45 млрд тенге", – добавила она.

Она же озвучила примерные сроки старта программы.

"Механизм ипотеки выглядит следующим образом: Азиатский банк развития планирует выйти на фондовую биржу Казахстана и разместить облигации в тенге. От ставки на бирже будет зависеть выдача кредитов. Если она составит 16%, банк будет выдавать займы под 17%. При снижении ставки до 12-14% программу планируют запустить в июле-августе 2026 года", – резюмировала глава "Отбасы банка".

Ранее Ляззат Ибрагимова рассказала, как жилищные программы влияют на стоимость квадратных метров в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Когда очередники смогут получить жилье, рассказала глава "Отбасы банка"
18:36, 10 марта 2026
Когда очередники смогут получить жилье, рассказала глава "Отбасы банка"
Разгоняют ли жилищные программы цены на жилье в Казахстане
12:24, 10 марта 2026
Разгоняют ли жилищные программы цены на жилье в Казахстане
Глава "Отбасы банка" ответила на критику ипотечных программ
13:45, 10 марта 2026
Глава "Отбасы банка" ответила на критику ипотечных программ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: