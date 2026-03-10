Программу женской ипотеки "Умай" планируют продлить в Казахстане

Фото: freepik

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала, сколько средств планируют направить на женскую ипотеку "Умай", передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова заявила, что планы продолжить женскую ипотеку "Умай" есть. "Мы подписали меморандум с Азиатским банком развития. Сейчас подписываем все необходимые документы. 90 млрд тенге планируем привлечь. 50% из них планируем направить на "зеленую" ипотеку и 50% – на ипотеку "Умай". Максимальная сумма – 45 млрд тенге", – добавила она. Она же озвучила примерные сроки старта программы. "Механизм ипотеки выглядит следующим образом: Азиатский банк развития планирует выйти на фондовую биржу Казахстана и разместить облигации в тенге. От ставки на бирже будет зависеть выдача кредитов. Если она составит 16%, банк будет выдавать займы под 17%. При снижении ставки до 12-14% программу планируют запустить в июле-августе 2026 года", – резюмировала глава "Отбасы банка". Ранее Ляззат Ибрагимова рассказала, как жилищные программы влияют на стоимость квадратных метров в Казахстане.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: