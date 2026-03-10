#Референдум-2026
Общество

Есть ли казахстанцы среди погибших и пострадавших на Ближнем Востоке – комментарий МИД

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, паспорт гражданина РК, документы, паспорт РК, паспорт Казахстана, паспорт Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 16:07 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев 10 марта 2026 года на брифинге в ведомстве рассказал об эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что до настоящего времени информация о пострадавших или погибших гражданах Казахстана не поступала.

"Всего с начала эвакуации при содействии компетентных государственных органов, авиакомпаний, резидентов и нерезидентов на родину возвращены более 8585 казахстанцев. На ближайшие дни готовится эвакуация наших граждан из Израиля – 78 граждан, Катара – около 350 человек, Объединенных Арабских Эмиратов – около 550 человек, Саудовской Аравии – около 300 человек", – сказал Жетыбаев.

По его словам, данные могут измениться.

"Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем – через сухопутные границы Азербайджана, Армении и Туркменистана. Всего из Ирана возвращено 66 граждан. Дипломатические представители Казахстана продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками. Просим граждан следить за официальными сообщениями Министерства иностранных дел и загранпредставительств Казахстана в соответствующих странах", – добавил официальный представитель МИД РК.

Ранее мы писали о более 7300 эвакуированных казахстанцах.

