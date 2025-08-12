#АЭС в Казахстане
Общество

Водитель нарушал ПДД в Алматы, а штрафы уходили в другой город: что произошло

полицейский с ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 12:16 Фото: ДП Алматы
В Алматы водитель нарушал правила дорожного движения (ПДД), а штрафы вместо него приходили жителю Уральска, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 августа рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"Две одинаковые машины с одинаковыми госномерами, но разными владельцами. Один из них нарушал ПДД в Алматы, а второй – законопослушный водитель из Уральска – неожиданно начал получать штрафы. В ходе проверки выяснилось, что нарушитель использовал подложные госномера. Полицейским понадобилось всего несколько дней, чтобы задержать его", – сказано в сообщении.

Нарушителя установили сотрудники подразделения розыска Управления местной полицейской службы ДП Алматы.

В полиции города также рассказали о задержании человека, решившего нажиться на фанатах Дженнифер Лопес.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
