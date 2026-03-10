Маулен Ашимбаев: Новая Конституция дает четкие ответы на стратегические вопросы

Куда и как движется Казахстан? На что ориентируется и нацелен? Какова в этом роль конституционной реформы? Об этом сегодня говорил председатель Сената Маулен Ашимбаев на встрече с жителями и рабочими предприятий Северо-Казахстанской области.

По словам Маулена Ашимбаева, в условиях глобальной нестабильности назрела необходимость обновления институциональной среды. Проект нового Основного закона он назвал своевременным и опережающим ответом на вызовы времени.

"Сегодня наша страна без преувеличения проживает по-настоящему исторический этап в своем развитии. За последние годы мы добились многого, сформировали независимое государство и заложили основы устойчивого развития. В настоящее время благодаря инициативам президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы последовательно развиваем нашу экономику, промышленность, предпринимательство, уделяем большое внимание развитию человеческого капитала – вкладываем ресурсы в науку и образование. В этом контексте особое значение приобретает необходимость обновления нашей правовой и институциональной системы. Мы должны адаптировать ее под новые и будущие задачи, под процессы, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Именно поэтому проект новой Конституции – это, прежде всего, ответ на вызовы времени. Во многом это опережающий шаг, направленный на обеспечение дальнейшего динамичного и устойчивого развития страны в условиях глобальной нестабильности", – отметил он.

Фото: акимат СКО

На встрече с молодежью региона Маулен Ашимбаев отметил, что конституционные преобразования призваны открыть перед молодым поколением широкие возможности для самореализации. Однако успешное воплощение государственных инициатив невозможно без гражданской ответственности и активного участия молодых людей в общественной жизни страны.

Фото: акимат СКО

"Новая Конституция дает молодежи пространство возможностей. В ее основе – принципы справедливости, верховенства закона и равенства возможностей, при которых каждый молодой человек сможет реализовать себя благодаря знаниям, труду и инициативе. В проекте Основного закона закреплены приоритеты образования, науки, культуры и инноваций, а также гарантии свободы творчества и защиты интеллектуальной собственности. Это значит, что поддержка талантливой, образованной и инициативной молодежи становится стратегическим приоритетом развития страны. Вместе с тем важно, чтобы молодежь глубоко осознавала и собственную ответственность, понимала масштаб текущих исторических перемен и активно участвовала в общественной жизни страны", – отметил он.

Кроме того, диалог под названием "Новая Конституция – прочная основа долгосрочного развития" продолжился с коллективами вагоностроительного завода ТОО "ЗИКСТО", фабрики "Рим-КазАгро" по производству бумажных изделий. Также депутаты ознакомились с деятельностью Центра "Мағжан орталығы", коррекционной школы №2 Петропавловска, провели встречу с преподавательским составом, а также ансамблем неслышащих танцоров "Sensitive" и боччистами региона.