Общество

МИД Казахстана дал рекомендации по странам, в которые сейчас лучше не летать

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 16:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев 10 марта 2026 года на брифинге в ведомстве озвучил не рекомендуемые для посещения направления в связи с нестабильной геополитической ситуацией, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал 14 стран.

"В связи с продолжением боевых действий на Ближнем Востоке, а также с закрытием воздушного пространства в большинстве стран региона МИД настоятельно рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от всех видов поездок в следующие страны региона до прекращения боевых действий и полной нормализации обстановки. Среди них: Бахрейн, Египет, Израиль, Йемен, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман и Сирия", – сказал Жетыбаев.

Также МИД призывает находящихся в регионе казахстанцев принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно отправляться в убежища при ракетных обстрелах.

Ранее мы публиковали комментарий МИД об отсутствии казахстанцев среди погибших и пострадавших от боевых действий на Ближнем Востоке.

Азамат Сыздыкбаев
