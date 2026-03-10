МИД Казахстана дал рекомендации по странам, в которые сейчас лучше не летать

Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев 10 марта 2026 года на брифинге в ведомстве озвучил не рекомендуемые для посещения направления в связи с нестабильной геополитической ситуацией, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал 14 стран.

"В связи с продолжением боевых действий на Ближнем Востоке, а также с закрытием воздушного пространства в большинстве стран региона МИД настоятельно рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от всех видов поездок в следующие страны региона до прекращения боевых действий и полной нормализации обстановки. Среди них: Бахрейн, Египет, Израиль, Йемен, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман и Сирия", – сказал Жетыбаев.

Также МИД призывает находящихся в регионе казахстанцев принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно отправляться в убежища при ракетных обстрелах.

Ранее мы публиковали комментарий МИД об отсутствии казахстанцев среди погибших и пострадавших от боевых действий на Ближнем Востоке.