Обещают вернуть потерянные деньги – о новой волне мошенничеств предупредили казахстанцев

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике 10 марта 2026 года предупредил казахстанцев об активизации интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному сообщению Министерства внутренних дел (МВД), людей стараются вовлечь в финансовые аферы с использованием ложных инвестиционных платформ, deepfake технологий, а также фиктивных услуг по возврату ранее утраченных инвестиций.

"Если раньше злоумышленники использовали фишинговые сайты "Казатомпрома", то на сегодняшний день киберпреступники создают фиктивные инвестиционные платформы банков второго уровня, крупных строительных фирм и с помощью deepfake технологий, используя изображение, видео или голос известных лиц, продвигают мошеннические платформы, чтобы завладеть деньгами граждан", – рассказали в МВД.

Также в социальных сетях активно рекламируют услуги по возврату денег пострадавшим от недобросовестных брокеров.

"На самом деле – это повторная мошенническая схема, ориентированная на граждан, потерявших деньги в результате инвестиций. Будьте бдительны", – обратились в ведомстве.

Для сохранения денег рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать персональные и банковские данные третьим лицам и проверять информацию об инвестиционных предложениях, распространяемых через социальные сети, мессенджеры и рекламные объявления, особенно при обещании высокой и гарантированной доходности.

"При установлении фактов мошенничества незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и информируйте банк. Мошенники играют на доверии. Не дайте себя обмануть", – говорится в сообщении.

