"Есть только миг": Игорь Крутой обратился к 100-летнему Александру Зацепину

Сегодня, 10 марта 2026 года, советскому и российскому композитору Александру Зацепину исполняется 100 лет. С юбилеем его поздравил эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Для этого 71-летний маэстро опубликовал в своем Instagram видео, где он исполняет легендарную песню под названием "Есть только миг" (музыка – А. Зацепин, слова – Л. Дербенев).

"Сегодня юбилей отмечает композитор, спортсмен и просто замечательный человек! Великому композитору, человеку-эпохе Александру Зацепину исполнилось 100 лет! Я желаю вам всегда оставаться таким же неутомимым творцом и мудрым созидателем! Пусть ваша энергия заряжает все вокруг, а жизнь отвечает взаимностью на ваше благородство и талант! Дорогой Александр Сергеевич! Пусть ваша жизнь будет наполнена такой же гармонией, какую вы дарите всем в своих песнях! Будьте здоровы и счастливы! С праздником", – написал Крутой под публикацией.

К поздравлениям присоединились и подписчики Игоря Яковлевича, которые поблагодарили юбиляра за песни и пожелали ему крепкого здоровья:

"Как же все красиво".

"Песня вне времени! С юбилеем маэстро Зацепина!"

"Великий, не побоюсь этого слово! Будьте здоровы, маэстро!"

"Гениальный Александр Сергеевич! Его кино-музыка бессмертна. Спасибо за радость".

"Потрясающая музыка удивительного человека! С прекрасным юбилеем Александра Зацепина! И до 120 – без старости!"

"От всего сердца поздравляю Александра Сергеевича с этим великим юбилеем! Он подарил нам легендарную музыку: "Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!"

"Игорь Яковлевич, как же приятно слушать эту песню в вашем исполнении... С юбилеем гениального Александа Зацепина! Доброй, красивой и вечной музыкой он наполнил наши сердца... Здоровья и счастья!"

"Человек – легенда! Сколько великолепного и нетленного труда создал и дай Бог еще создаст! Долгие лета в добром здравии! На всякое истинное желание дается и энергия. Вот нам всем наглядный пример. Человек-творец в буквальном смысле".

