Культура и шоу-бизнес

"Есть только миг": Игорь Крутой обратился к 100-летнему Александру Зацепину

композитор Александр Зацепин, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 17:21 Фото: kremlin.ru, Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 10 марта 2026 года, советскому и российскому композитору Александру Зацепину исполняется 100 лет. С юбилеем его поздравил эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Для этого 71-летний маэстро опубликовал в своем Instagram видео, где он исполняет легендарную песню под названием "Есть только миг" (музыка – А. Зацепин, слова – Л. Дербенев).

"Сегодня юбилей отмечает композитор, спортсмен и просто замечательный человек! Великому композитору, человеку-эпохе Александру Зацепину исполнилось 100 лет! Я желаю вам всегда оставаться таким же неутомимым творцом и мудрым созидателем! Пусть ваша энергия заряжает все вокруг, а жизнь отвечает взаимностью на ваше благородство и талант! Дорогой Александр Сергеевич! Пусть ваша жизнь будет наполнена такой же гармонией, какую вы дарите всем в своих песнях! Будьте здоровы и счастливы! С праздником", – написал Крутой под публикацией.

К поздравлениям присоединились и подписчики Игоря Яковлевича, которые поблагодарили юбиляра за песни и пожелали ему крепкого здоровья:

  • "Как же все красиво".
  • "Песня вне времени! С юбилеем маэстро Зацепина!"
  • "Великий, не побоюсь этого слово! Будьте здоровы, маэстро!"
  • "Гениальный Александр Сергеевич! Его кино-музыка бессмертна. Спасибо за радость".
  • "Потрясающая музыка удивительного человека! С прекрасным юбилеем Александра Зацепина! И до 120 – без старости!"
  • "От всего сердца поздравляю Александра Сергеевича с этим великим юбилеем! Он подарил нам легендарную музыку: "Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!"
  • "Игорь Яковлевич, как же приятно слушать эту песню в вашем исполнении... С юбилеем гениального Александа Зацепина! Доброй, красивой и вечной музыкой он наполнил наши сердца... Здоровья и счастья!"
  • "Человек – легенда! Сколько великолепного и нетленного труда создал и дай Бог еще создаст! Долгие лета в добром здравии! На всякое истинное желание дается и энергия. Вот нам всем наглядный пример. Человек-творец в буквальном смысле".

"Здесь мой центр земли – Алма-Ата": легендарный композитор Александр Зацепин отмечает 100-летие

2 марта 2026 года Игорь Крутой показал неожиданное увлечение и удивил фанатов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
