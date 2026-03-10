Все рейсы в Дубай отменены крупнейшей авиакомпанией Казахстана

Известная авиакомпания Казахстана Air Astana сделала срочное заявление о рейсах в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай, сообщает Zakon.kz.

Уведомление для казахстанцев разместила пресс-служба авиакомпании 10 марта 2026 года в своем Telegram-канале.

"В связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana отменяет регулярные рейсы из Алматы в Дубай и из Астаны в Дубай с 11 по 31 марта включительно", – сказано в официальном сообщении.

Также отмечено, что пассажирам отмененных рейсов предлагается полный возврат без штрафов или бесплатное перебронирование на рейсы, выполняемые в период с 1 апреля по 31 мая включительно.

Чуть ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК предоставили обновленную информацию о гражданах Казахстана, эвакуированных из стран Ближнего Востока. По их данным, всего с начала эвакуации домой возвращены 8585 казахстанцев.