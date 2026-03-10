#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Общество

Все рейсы в Дубай отменены крупнейшей авиакомпанией Казахстана

Флаги ОАЭ и Казахстана, самолет , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 17:14 Фото: Zakon.kz
Известная авиакомпания Казахстана Air Astana сделала срочное заявление о рейсах в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай, сообщает Zakon.kz.

Уведомление для казахстанцев разместила пресс-служба авиакомпании 10 марта 2026 года в своем Telegram-канале.

"В связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana отменяет регулярные рейсы из Алматы в Дубай и из Астаны в Дубай с 11 по 31 марта включительно", – сказано в официальном сообщении.

Также отмечено, что пассажирам отмененных рейсов предлагается полный возврат без штрафов или бесплатное перебронирование на рейсы, выполняемые в период с 1 апреля по 31 мая включительно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 17:14
МИД Казахстана дал рекомендации по странам, в которые сейчас лучше не летать

Чуть ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК предоставили обновленную информацию о гражданах Казахстана, эвакуированных из стран Ближнего Востока. По их данным, всего с начала эвакуации домой возвращены 8585 казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев осудил атаки Ирана на ОАЭ
22:12, 10 марта 2026
Токаев осудил атаки Ирана на ОАЭ
Рейсы из Казахстана в Дубай задерживаются из-за конфликта на Ближнем Востоке
10:38, 14 апреля 2024
Рейсы из Казахстана в Дубай задерживаются из-за конфликта на Ближнем Востоке
Казахстанцы застряли в Дубае: в Air Astana прокомментировали задержку рейса
15:55, 13 мая 2023
Казахстанцы застряли в Дубае: в Air Astana прокомментировали задержку рейса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: