Метель и штормовой ветер накроют Казахстан 11 марта

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 11 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на республику обрушится непогода.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода: пройдет снег, на востоке, юго-востоке страны – сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на севере, востоке Костанайской, на западе, севере, юге Северо-Казахстанской областей, ночью на востоке, юге, днем на западе, севере Павлодарской области, в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер 30 м/с и более.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 11, 12 и 13 марта 2026 года.