Общество

Метель и штормовой ветер накроют Казахстан 11 марта

человек, снегопад, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 17:42 Фото: pixabay
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 11 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на республику обрушится непогода.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода: пройдет снег, на востоке, юго-востоке страны – сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на севере, востоке Костанайской, на западе, севере, юге Северо-Казахстанской областей, ночью на востоке, юге, днем на западе, севере Павлодарской области, в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер 30 м/с и более.

После +18°С на Алматы надвигаются снегопад и мороз до -14°С: синоптики предупредили о похолодании

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 11, 12 и 13 марта 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
19:58, 10 марта 2026
18:07, 05 марта 2026
17:45, 24 февраля 2026
04:20, 11 марта 2026
03:49, 11 марта 2026
03:18, 11 марта 2026
02:48, 11 марта 2026
