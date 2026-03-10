Нельзя делать репосты: в ЦИК напомнили о правилах в день тишины
Член Центральной комиссии референдума Асель Жанабилова напомнила, что в соответствии с действующим законодательством день тишины объявляется перед днем голосования. В случае нарушения норм закона граждане и юридические лица привлекаются к ответственности в соответствии с Административным кодексом.
Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров также отметил, что в день тишины нельзя проводить агитацию.
"День тишины – это день тишины. Невозможна никакая агитация. При этом, если есть какие-то вывешенные материалы, то их не скрывают. Но нельзя, например, репостить их в социальных сетях. То есть нельзя проводить какую-либо активную работу", – дополнил он.
Член Центральной комиссии референдума Ляззат Суйндик напомнила, что в день тишины запрещена любая агитация – как в поддержку, так и против. Кроме того, в день голосования нельзя публиковать результаты социологических опросов. За нарушение этих требований предусмотрена также административная ответственность.
