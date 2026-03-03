#Референдум-2026
Общество

Референдум-2026: как казахстанцам по ИИН найти свой участок для голосования

Сегодня, 3 марта 2026 года, в Центральной комиссии референдума рассказали, как казахстанцам найти свой участок для голосования по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что запущен сервис "Найдите свой избирательный участок для голосования по ИИН" для определения участков для голосования на республиканском референдуме, который состоится 15 марта.

Узнать свой участок казахстанцы могут по следующим ссылкам:

Все новости по референдуму, который пройдет в Казахстане 15 марта 2026 года, можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
