Коммунальные и спасательные службы работают в Семее без перерывов

В Семее после обильных осадков и резкого повышения температуры воздуха отмечается осложнение ситуации с паводками.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай, на номер экстренной службы 112 уже поступило более 200 обращений от жителей города.

Для координации действий всех служб в акимате создан оперативный штаб под руководством акима города Адлета Кожанбаева. Штаб в круглосуточном режиме контролирует обстановку и распределяет силы для ликвидации последствий паводков.

"Основная задача – не допустить подтопления жилых домов и обеспечить безопасность жителей города. В настоящее время все службы работают в усиленном режиме, круглосуточно ведется мониторинг паводковой ситуации. Мы оперативно реагируем на каждое обращение граждан и направляем необходимую технику и специалистов на проблемные участки. Задействованы дополнительные силы спасателей, коммунальных служб и военнослужащих. Работа по откачке воды и предотвращению подтоплений продолжается без перерывов. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия паводка и обеспечить стабильную обстановку в городе", – отметил аким.

Фото: акимат города Семей

В настоящее время на территории города работают силы и средства различных служб. От Департамента по чрезвычайным ситуациям задействованы 24 сотрудника, 7 единиц техники и 10 мотопомп – одна прицепная и девять переносных. Спасатели ведут активную работу по откачке воды и предотвращению дальнейшего подтопления. Кроме того, к работам привлечены военнослужащие воинской части 68303. В ликвидации последствий участвуют 40 военнослужащих и три единицы техники.

Существенную поддержку оказывают и местные исполнительные органы. С их стороны в работе задействованы около 250 человек и значительное количество специализированной техники. В частности, используются 68 ассенизационных машин, 10 погрузчиков, 32 самосвала и 20 мотопомп.

На данный момент коммунальными и экстренными службами уже откачано более 15 тысяч кубических метров воды. Работы по предотвращению подтоплений продолжаются в усиленном режиме.

Ситуация находится на постоянном контроле. Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности жителей и минимизации последствий паводков. Оперативные службы продолжают круглосуточное дежурство и готовы реагировать на новые обращения граждан.