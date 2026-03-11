#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Коммунальные и спасательные службы работают в Семее без перерывов

Паводки в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:14 Фото: акимат города Семей
В Семее после обильных осадков и резкого повышения температуры воздуха отмечается осложнение ситуации с паводками.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай, на номер экстренной службы 112 уже поступило более 200 обращений от жителей города.

Для координации действий всех служб в акимате создан оперативный штаб под руководством акима города Адлета Кожанбаева. Штаб в круглосуточном режиме контролирует обстановку и распределяет силы для ликвидации последствий паводков.

"Основная задача – не допустить подтопления жилых домов и обеспечить безопасность жителей города. В настоящее время все службы работают в усиленном режиме, круглосуточно ведется мониторинг паводковой ситуации. Мы оперативно реагируем на каждое обращение граждан и направляем необходимую технику и специалистов на проблемные участки. Задействованы дополнительные силы спасателей, коммунальных служб и военнослужащих. Работа по откачке воды и предотвращению подтоплений продолжается без перерывов. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия паводка и обеспечить стабильную обстановку в городе", – отметил аким.

Фото: акимат города Семей

В настоящее время на территории города работают силы и средства различных служб. От Департамента по чрезвычайным ситуациям задействованы 24 сотрудника, 7 единиц техники и 10 мотопомп – одна прицепная и девять переносных. Спасатели ведут активную работу по откачке воды и предотвращению дальнейшего подтопления. Кроме того, к работам привлечены военнослужащие воинской части 68303. В ликвидации последствий участвуют 40 военнослужащих и три единицы техники.

Существенную поддержку оказывают и местные исполнительные органы. С их стороны в работе задействованы около 250 человек и значительное количество специализированной техники. В частности, используются 68 ассенизационных машин, 10 погрузчиков, 32 самосвала и 20 мотопомп.

На данный момент коммунальными и экстренными службами уже откачано более 15 тысяч кубических метров воды. Работы по предотвращению подтоплений продолжаются в усиленном режиме.

Ситуация находится на постоянном контроле. Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности жителей и минимизации последствий паводков. Оперативные службы продолжают круглосуточное дежурство и готовы реагировать на новые обращения граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Коммунальные службы Алматы приведены в готовность из-за ожидающегося снегопада
18:46, 19 января 2024
Коммунальные службы Алматы приведены в готовность из-за ожидающегося снегопада
Коммунальные службы Алматы перешли в усиленный режим работы
21:40, 17 мая 2025
Коммунальные службы Алматы перешли в усиленный режим работы
В Астане обильный снегопад – коммунальные службы работают в круглосуточном режиме
14:17, 06 февраля 2026
В Астане обильный снегопад – коммунальные службы работают в круглосуточном режиме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: