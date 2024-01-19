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Коммунальные службы Алматы приведены в готовность из-за ожидающегося снегопада

Коммунальные службы Алматы приведены в готовность из-за ожидающегося снегопада Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы
Согласно прогнозу погоды синоптиков, в Алматы ожидаются обильные осадки. Коммунальные службы города приведены в повышенную готовность, сообщает Zakon.kz.

В прогнозе отмечается, что на территории города сегодня ночью температура воздуха упадет до -6-8°С, ориентировочно с 04:00 до обеда ожидается небольшой снег высотой до 4 см. На дорогах и тротуарах могут образоваться накаты и гололедица.

"Днем 20 января – переменная облачность, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура воздуха -3-5°С. Коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим работы. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Днем будут трудиться 412 машин спецтехники и 1120 дорожных рабочих. Ночью запланирован выход 436 единиц спецтехники и 219 дорожных рабочих.

"Для вывоза снега будет задействовано 123 единицы спецтехники, в том числе 27 снегопогрузчиков, 75 самосвалов, 11 тракторов, 10 автогрейдеров и 156 дорожных рабочих. До начала снегопада на местах дислокаций будут дежурить 146 пескоразбрасывателей".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В данный момент на дорогах города продолжаются работы по очистке тротуаров, прибордюрной части проезжей части.

По состоянию на 18:00 19 января 2024 года вывезено 19 750 м3, что соответствует 1975 рейсам самосвалов, отметили в ведомстве.

Горожанам напомнили, что, в случае некачественной уборки снега на проезжей части, тротуарах и местах общественного пользования можно обратиться через Whats App +7 (706) 689 8898.

19 января синоптики предупредили алматинцев об ожидающемся снегопаде в ближайшие сутки. 

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