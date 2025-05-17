Коммунальные службы Алматы перешли в усиленный режим работы

По данным РГП "Казгидромет", в ночь с 17 на 18 мая в Алматы ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит +23… +25°С. Днем 18 мая синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий: с 13:00 до конца суток пройдут сильные ливневые дожди, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что количество осадков может достигнуть 20 мм. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозе – порывы до 18–23 м/с.

"На 19 мая прогнозируется переменная облачность. В ночное время возможен дождь до 05:00, днем – без осадков. Температура воздуха ночью составит +13…+15°С, днем – +20…+22°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с", – говорится в сообщении.

Коммунальные службы города переведены в усиленный режим готовности. В ночное время задействовано 366 единиц спецтехники и 355 дорожных рабочих. В дневной период 18 мая в целях предотвращения и ликвидации возможных подтоплений на улицы города выйдут 515 единиц спецтехники, 27 мотопомп и 755 дорожных рабочих.

"Также в режиме готовности находятся 42 оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевым инструментом. Особое внимание уделено прочистке и контролю арычных сетей и дождеприемных ловушек. Работы проводятся в круглосуточном режиме – очищаются потенциально проблемные участки". Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы

По линии ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" организовано дежурство 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По линии ДЧС – 55 единиц техники и 245 сотрудников.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили на воскресенье в Казахстане.