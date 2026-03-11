Как повлияет закрытие сообщения со странами Персидского залива на рынок Казахстана

Вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал влияние закрытия сообщения со странами Персидского залива на казахстанский рынок, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, журналисты уточнили у вице-министра, дефицит каких товаров из этих стран ожидается в Казахстане.

"Пока мы не видим рисков. У нас с ними совсем незначительный товарооборот – всего 0,022%", – сказал Абилдабеков.

С Ираном товарооборот Казахстана, по его словам, составляет всего 430 млн долларов.

"Из них 240 млн долларов – это наш экспорт. И это в основном зерновые – ячмень и пшеница. Это примерно 0,03%. Даже меньше 1%", – добавил вице-министр.

О том, почему валюта Казахстана укрепляется на фоне конфликта в Персидском заливе, читайте в материале.