Общество

Как повлияет закрытие сообщения со странами Персидского залива на рынок Казахстана

Флаги Ирана и Казахстана, флаги Ирана и Республики Казахстан, флаги Ирана и РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:17 Фото: gov.kz
Вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал влияние закрытия сообщения со странами Персидского залива на казахстанский рынок, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, журналисты уточнили у вице-министра, дефицит каких товаров из этих стран ожидается в Казахстане.

"Пока мы не видим рисков. У нас с ними совсем незначительный товарооборот – всего 0,022%", – сказал Абилдабеков.

С Ираном товарооборот Казахстана, по его словам, составляет всего 430 млн долларов.

"Из них 240 млн долларов – это наш экспорт. И это в основном зерновые – ячмень и пшеница. Это примерно 0,03%. Даже меньше 1%", – добавил вице-министр.

О том, почему валюта Казахстана укрепляется на фоне конфликта в Персидском заливе, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
МИД о закрытых участках за рубежом: Казахстанцы смогут проголосовать в других точках
14:26, 11 марта 2026
МИД о закрытых участках за рубежом: Казахстанцы смогут проголосовать в других точках
"На улице снег" – Минторговли о ценах на огурцы в Казахстане
13:15, 14 января 2026
"На улице снег" – Минторговли о ценах на огурцы в Казахстане
Страны Персидского залива намерены запустить единую туристическую визу
08:28, 08 мая 2024
Страны Персидского залива намерены запустить единую туристическую визу
