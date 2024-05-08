Страны Персидского залива намерены запустить единую туристическую визу

В 2024 году страны Персидского залива планируют запустить единую туристическую визу, сообщает Zakon.kz.

По данным Khaleej Times, документ будет называться GCC Grand Tours и позволит туристам провести более 30 дней в шести странах. В данный момент диппредставительства работают над электронными визами. По словам сотрудников, они хотят, чтобы оформление было быстрым и безопасным.

"Мы не хотим усложнять жизнь людям и при этом необходимо сохранить высокий уровень безопасности. Кроме того, мы должны увидеть положительный результат для региональной экономики", – добавил глава Управления по развитию коммерции и туризма эмирата Шарджа ОАЭ Халид Джасим Аль Мидфа.

С помощью этой меры чиновники планируют повысить поток туристов в регион. Страны Персидского залива работают с крупными операторами и компаниями над созданием пакетов услуг.

"Гости могут приехать в Бахрейн и остаться на три ночи, а затем поехать в Оман и Саудовскую Аравию. Мы продвигаем весь регион в одном пакете. В частности, мы подписали меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией, чтобы продвигать две страны как одно направление", – рассказала гендиректор Управления туризма Бахрейна Сара Бухиджи.

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