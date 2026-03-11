Как в Казахстане решают вопрос с повышением финансовой грамотности населения

В Казахстане, особенно на фоне стремительно развивающейся цифровизации уделяют серьезное внимание созданию условий для повышения финансовой грамотности своего населения. О том какие существуют сегодня эффективные и доступные программы в данном направление – в материале Zakon.kz.

Неправильное распределение своих доходов и расходов, особенно сегодня, когда любой желающий может совершить покупку, в том числе в рассрочку или в кредит в режиме онлайн всего за пару кликов, как правило приводит к серьезной закредитованности и "долговым ямам", выбраться из которых самостоятельно крайне сложно.

Об этом говорят и сухие цифры статистики. Так, по данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), по итогам 2025 года объем кредитов населения достиг отметки в 26,8 трлн тенге, увеличившись за год на 19,8%.

Тем не менее, несмотря на демонстрируемый рост фактической закредитованности населения Казахстана в 2025 году, эти показатели оказались немного, но ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда, согласно статистическим данным АРРФР, кредиты населения увеличились на 23,9%.

Замедление в этом случае, могло произойти как на фоне предпринимаемых государством мер по снижению уровня закредитованности населения страны, так и за счет относительного повышения уровня финансовой грамотности самих казахстанцев (индекс финансовой грамотности населения РК по данным АРРФР составил 41,5% – в 2020 году находился на отметке в 39,07%).

К слову, снижение чрезмерной закредитованности населения сегодня, согласно делающимся заявлениям официальных лиц РК на постоянной основе, является одной из наиболее актуальных и важных целей для государства, поскольку от этого зависит не только сохранение темпов роста экономического развития страны, но и уровень благосостояния граждан в целом.

В этом направлении, в стране активно реализуется целый ряд инициатив, которые направлены не только на проведение разъяснительной работы о вреде излишней расточительности, но и на проведение образовательных курсов для повышения их финансовой грамотности в целом.

Наиболее значимыми и эффективными, по состоянию на сегодняшний день можно назвать проект Национального центра повышения квалификации "Өрлеу" – "Основа финансовой грамотности", созданную онлайн-платформу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка – "FinGramota.kz", инициативу партии "Аманат" – "Қарызсыз Қоғам" и реализуемые программы при поддержке Министерства культуры и информации РК в рамках проектов "AqylTech" и "IT-Aiel".

Онлайн-проект "FinGramota.kz"

Как уже отмечалось выше, платформа "FinGramota.kz" создана в рамках реализуемых проектов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка по повышению уровня финансовой грамотности населения страны.

На этой площадке граждане могут ознакомится с эксклюзивными информационными материалами с разъяснением как правильно использовать свои доходы и управлять финансами в целом, а также просмотреть обучающие видеоролики, в которых на доступном языке детально и пошагово даются ответы буквально на все интересующие их вопросы.

В основном, это короткие ролики с общей информацией по наиболее животрепещущим для населения темам. В их числе: "как сохранить деньги", "как приумножить свой капитал", "как не стать жертвой мошенников", "как не стать невольным участником финансовых пирамид", "как правильно инвестировать", "как освоить мир электронных денег", "как достигать финансовых целей", "как выбраться из долговой ямы", "как избавится от кредитов", "как оспорить кредитную историю" и т.д.

Также, на платформе размещено всплывающее диалоговое окно, где можно написать свой запрос и получить в ответ либо ссылку на уже имеющуюся на сайте публикацию, либо записаться на консультацию со специалистом.

Все это не только позволяет сократить время пребывания в поиске нужной информации на сайте, но и дает возможность для пользователей с низким уровнем компьютерной грамотности получить необходимую им услугу.

Дополнительно, в паре с обучающей платформой, АРРФР активно развивает приложение "Fingramota Online", которое можно скачать любым доступным для пользователей способом. Оно, в свою очередь предназначено для выстраивания эффективного взаимодействия финрегулятора с населением и бизнесом по вопросам защиты их прав как потребителей финансовых услуг, а также для повышения их непосредственной финансовой грамотности.

Проект "Қарызсыз Қоғам"

Инициатива "Қарызсыз қоғам" или "Общество без долгов" реализуется при прямом участии партии "AMANAT" и направлена не только на повышение финансовой грамотности населения, но и на создание условий для оказания необходимой поддержки казахстанским гражданам, столкнувшимся с серьезными финансовыми проблемами.

Стоит отметить, что значимость и эффективность проекта "Қарызсыз қоғам" для населения и страны в целом, подтверждались не только его непосредственными участниками, но и лично президентом Казахстана.

"По-прежнему актуален вопрос повышения финансовой грамотности граждан. Нужно продолжить реализацию проекта "Қарызсыз қоғам", инициированного партией AMANAT. Только в прошлом году в рамках проекта прошли обучение и получили юридические консультации 845 тысяч человек. Конечная цель – не только облегчить долговое бремя, но и обеспечить людям устойчивый доход", – заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе своего ежегодного послания народу Казахстана в сентябре 2025 года.

В рамках этого проекта активно функционирует платформа, на которой любой желающий гражданин нашей страны, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, может, пройдя регистрацию, записаться на консультацию для получения квалифицированной помощи от профильных специалистов, а также прослушать курсы для повышения собственной финансовой грамотности в режиме онлайн.

Кроме того, данный проект предполагает и организацию офлайн семинаров, конференций и обучающих курсов, где специалисты из сферы управления и распределения финансов активно помогают и учат граждан, столкнувшихся с трудностями, справляться с долговыми нагрузками.

В процессе обучения, участвующие в нем граждане Казахстана получают не только теоретические знания, но и могут отточить их на практических занятиях.

В этом случае, лекции разработаны по следующим направлениям: "диагностика финансов", "составление карты долгов", "психология долгов", "методы снижения долговой нагрузки", "долгосрочная стратегия и мотивация", "как восстановить платежеспособность", "как подавать жалобы в АРРФР", "как законно взаимодействовать с коллекторами", "как не стать жертвой мошенников" и т.д.

Проекты "AqylTech" и "IT-Aiel"

Данные проекты реализуются при прямой поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Astana Hub.

По сути, это серия онлайн и офлайн курсов для молодежи (с упором на выходцев из села) и женщин, учебные программы которых в первую очередь направлены на формирование у них культуры планирования, распределения и использования своих финансов.

Целью этой инициативы, как заявляла ранее член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и председатель правления НКО "TechnoWomen" Азиза Шужеева, является улучшение финансовых показателей казахстанской молодежи и женщин с помощью цифровых технологий, а также предоставление им возможности освоить такие новые навыки, как промт-инжиниринг, создание чат-ботов и графиков с помощью искусственного интеллекта.

Пройти обучение в рамках этих программ может любой желающий из вышеназванных категорий, путем подачи заявки через онлайн-платформу данных проектов.

Проект "Основа финансовой грамотности"

Проект разработан и реализуется Национальным центром повышения квалификации "Өрлеу" совместно с Национальным Банком Республики Казахстан.

Направлен он на обучение учителей преподающих в школах и колледжах предмет "Глобальная компетентность" тому, как правильно и эффективно повышать уровень финансовой грамотности своих учеников.

Стоит отметить, что только за 2025 год пятидневный курс обучения прошло около 6 тысяч казахстанских учителей, а в 2026 году их количество планируется увеличить еще на 4 тысячи.

Кроме того, в рамках этого же проекта, подготовку проходят и профильные специалисты Национального Банка РК, которые после прохождения курса становятся тренерами и присоединяются к процессу подготовки казахстанских учителей. На этом фоне, сегодня правом преподавать финансовую грамотность обладают около 100 сотрудников НБ Казахстана.

По итогу если резюмировать все вышеуказанное можно сделать вывод, что вопросу повышения финансовой грамотности в Казахстане в действительности уделяют серьезное внимание.

Об этом, к слову, говорит не только количественный показатель всевозможных проектов и социальных программ, но и созданные государством механизмы с помощью, которых каждый столкнувшейся с определенного рода трудностями гражданин нашей страны может получить квалифицированную помощь и поддержку.