Данными о радиационном фоне будут обмениваться страны СНГ

Депутаты Мажилиса 11 марта 2026 года ратифицировали Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, документ предусматривает координацию действий уполномоченных органов в вопросах информационного сотрудничества по радиационной ситуации, ее изменениях, а также при угрозе или возникновении фактов трансграничного переноса радиоактивных веществ.

"В настоящее время национальная служба "Казгидромет" осуществляет мониторинг уровня радиационного фона путем измерения бета-активности и гамма-излучений на селитебных территориях, расположенных во всех регионах страны. Так, по итогам прошлого года плотность радиоактивных выпадений наблюдалась в допустимых пределах. При этом, учитывая географическое расположение нашей страны, внедрение единого механизма обмена информацией радиационного мониторинга на территории стран Содружества является актуальным требованием цифровой современности", – сказал Нысанбаев.

В то же время, отмечает он, в международном сообществе уже применяются аналогичные методы взаимодействия в представленной сфере.

"К примеру, в рамках деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работает круглосуточная платформа USIE. Среди государств, входящих в состав Европейского союза, также внедрена система обмена данными радиомониторинга в режиме реального времени EURDEP. Следует подчеркнуть, что согласно проекту Соглашения, в союзные государства будут передаваться только данные из государственной системы радиационного мониторинга. При этом необходимо отметить, что при реализации Соглашения принятие подзаконных нормативных правовых актов не требуется", – добавил министр.

В январе были утверждены рекомендации по действиям госорганов при радиоактивном загрязнении окружающей среды.