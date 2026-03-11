#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Данными о радиационном фоне будут обмениваться страны СНГ

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса 11 марта 2026 года ратифицировали Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, документ предусматривает координацию действий уполномоченных органов в вопросах информационного сотрудничества по радиационной ситуации, ее изменениях, а также при угрозе или возникновении фактов трансграничного переноса радиоактивных веществ.

"В настоящее время национальная служба "Казгидромет" осуществляет мониторинг уровня радиационного фона путем измерения бета-активности и гамма-излучений на селитебных территориях, расположенных во всех регионах страны. Так, по итогам прошлого года плотность радиоактивных выпадений наблюдалась в допустимых пределах. При этом, учитывая географическое расположение нашей страны, внедрение единого механизма обмена информацией радиационного мониторинга на территории стран Содружества является актуальным требованием цифровой современности", – сказал Нысанбаев.

В то же время, отмечает он, в международном сообществе уже применяются аналогичные методы взаимодействия в представленной сфере.

"К примеру, в рамках деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работает круглосуточная платформа USIE. Среди государств, входящих в состав Европейского союза, также внедрена система обмена данными радиомониторинга в режиме реального времени EURDEP. Следует подчеркнуть, что согласно проекту Соглашения, в союзные государства будут передаваться только данные из государственной системы радиационного мониторинга. При этом необходимо отметить, что при реализации Соглашения принятие подзаконных нормативных правовых актов не требуется", – добавил министр.

В январе были утверждены рекомендации по действиям госорганов при радиоактивном загрязнении окружающей среды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Мажилис ратифицировал соглашение о зеленом коридоре между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном
15:22, 11 марта 2026
Мажилис ратифицировал соглашение о зеленом коридоре между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном
Страны СНГ будут обмениваться информацией по радиационной обстановке
12:13, 12 мая 2023
Страны СНГ будут обмениваться информацией по радиационной обстановке
Страны СНГ договорились о перевозках радиоактивных материалов
09:55, 13 ноября 2025
Страны СНГ договорились о перевозках радиоактивных материалов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: