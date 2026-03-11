#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
489.39
567.99
6.19
Экономика и бизнес

Мажилис ратифицировал соглашение о зеленом коридоре между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 11 марта 2026 года ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, данное соглашение подписано главами государств трех стран 13 ноября 2024 года в Баку на полях конференции СОР-29. По его словам, это подчеркивает масштабность и региональную значимость данного проекта и закладывает фундамент для одного из самых амбициозных энергетических проектов в истории независимого Казахстана, а именно о создании "Зеленого энергетического коридора", соединяющего Казахстан с Европой через Каспийское море.

"Соглашение направлено на эффективное использование существующего потенциала возобновляемых источников энергии между тремя странами и развитие торговли экологически чистой электроэнергией, включающие также зеленый аммиак и водород, а также расширение экспорта на европейские рынки", – подчеркнул министр.

По словам главы Минэнерго, по проекту планируется передача зеленых видов энергии путем прокладки подводного кабеля по дну Каспийского моря из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан, который также позволит экспортировать данную энергию через аналогичный Черноморский проект в европейские страны.

"Ключевой элемент проекта – прокладка высоковольтного глубоководного кабеля постоянного тока по дну Каспийского моря. Это технически сложное, но стратегически необходимое решение, которое позволит нам напрямую выйти на электроэнергетический рынок Европейского союза. Проект находится в активной фазе реализации. В рамках договоренностей подписанного меморандума трех энергетических ведомств стран с Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в качестве консультанта по разработке технико-экономического обоснования проекта была определена ведущая международная итальянская консалтинговая компания CESI. По итогам разработки ТЭО будут определены финансовая модель и основные технические параметры проекта", – подчеркнул Аккенженов.

Отмечается, что стоимость разработки ТЭО – порядка 1 млн евро – осуществляется грантовыми средствами данных банков.

Министр энергетики подчеркнул, что данный проект является актуальным и соответствует международной повестке по энергетической диверсификации.

"Проект вызывает высокий интерес со стороны международных финансовых институтов, которые готовы профинансировать его реализацию. Более того, вышеупомянутые два банка уже подтвердили готовность обеспечить финансирование в виде грантовых средств в размере 2 млн долларов, притом что на первом этапе требуется всего 1", – резюмировал глава Минэнерго.

27 февраля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что в Казахстане действуют 162 объекта возобновляемых источников энергии общей мощностью 3,5 ГВт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Казахстан и Таджикистан договорились укрепить двустороннее сотрудничество
16:38, 11 марта 2026
Казахстан и Таджикистан договорились укрепить двустороннее сотрудничество
Депутаты ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о защите инвестиций
13:05, 26 марта 2025
Депутаты ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о защите инвестиций
Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда принял Мажилис
15:50, 20 сентября 2023
Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда принял Мажилис
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: