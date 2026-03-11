Мажилис ратифицировал соглашение о зеленом коридоре между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 11 марта 2026 года ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, данное соглашение подписано главами государств трех стран 13 ноября 2024 года в Баку на полях конференции СОР-29. По его словам, это подчеркивает масштабность и региональную значимость данного проекта и закладывает фундамент для одного из самых амбициозных энергетических проектов в истории независимого Казахстана, а именно о создании "Зеленого энергетического коридора", соединяющего Казахстан с Европой через Каспийское море.

"Соглашение направлено на эффективное использование существующего потенциала возобновляемых источников энергии между тремя странами и развитие торговли экологически чистой электроэнергией, включающие также зеленый аммиак и водород, а также расширение экспорта на европейские рынки", – подчеркнул министр.

По словам главы Минэнерго, по проекту планируется передача зеленых видов энергии путем прокладки подводного кабеля по дну Каспийского моря из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан, который также позволит экспортировать данную энергию через аналогичный Черноморский проект в европейские страны.

"Ключевой элемент проекта – прокладка высоковольтного глубоководного кабеля постоянного тока по дну Каспийского моря. Это технически сложное, но стратегически необходимое решение, которое позволит нам напрямую выйти на электроэнергетический рынок Европейского союза. Проект находится в активной фазе реализации. В рамках договоренностей подписанного меморандума трех энергетических ведомств стран с Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в качестве консультанта по разработке технико-экономического обоснования проекта была определена ведущая международная итальянская консалтинговая компания CESI. По итогам разработки ТЭО будут определены финансовая модель и основные технические параметры проекта", – подчеркнул Аккенженов.

Отмечается, что стоимость разработки ТЭО – порядка 1 млн евро – осуществляется грантовыми средствами данных банков.

Министр энергетики подчеркнул, что данный проект является актуальным и соответствует международной повестке по энергетической диверсификации.

"Проект вызывает высокий интерес со стороны международных финансовых институтов, которые готовы профинансировать его реализацию. Более того, вышеупомянутые два банка уже подтвердили готовность обеспечить финансирование в виде грантовых средств в размере 2 млн долларов, притом что на первом этапе требуется всего 1", – резюмировал глава Минэнерго.

27 февраля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что в Казахстане действуют 162 объекта возобновляемых источников энергии общей мощностью 3,5 ГВт.