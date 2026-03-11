Резкого увеличения численности сайгаков опасаются в Минэкологии

Фото: wikimedia/Yakov Fedorov

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказал об ожидаемой численности сайгаков после весеннего приплода, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также озвучил количество изъятых из природных условий животных. "Мы смогли уменьшить количество сайгаков примерно на 200 тысяч. Но это капля в море. Она абсолютно не влияет на популяцию. Если даст приплод майский окот, можете себе представить, что будет? Их будет порядка 7 млн голов", – сказал Нысанбаев. Он также пообещал журналистам показать видео космического мониторинга, которое позволяет увидеть численность животных. "Мы регулируем численность, чтобы исключить нанесение ущерба частному сельскому хозяйству", – добавил министр. Ранее глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: