Общество

Резкого увеличения численности сайгаков опасаются в Минэкологии

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:44 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказал об ожидаемой численности сайгаков после весеннего приплода, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также озвучил количество изъятых из природных условий животных.

"Мы смогли уменьшить количество сайгаков примерно на 200 тысяч. Но это капля в море. Она абсолютно не влияет на популяцию. Если даст приплод майский окот, можете себе представить, что будет? Их будет порядка 7 млн голов", – сказал Нысанбаев.

Он также пообещал журналистам показать видео космического мониторинга, которое позволяет увидеть численность животных.

"Мы регулируем численность, чтобы исключить нанесение ущерба частному сельскому хозяйству", – добавил министр.

Ранее глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии
16:05, 11 марта 2026
Глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии
Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы
15:37, 11 марта 2026
Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы
Охота только на самок: Минэкологии обсуждает меры по регулированию численности сайгаков
19:04, 03 июня 2025
Охота только на самок: Минэкологии обсуждает меры по регулированию численности сайгаков
