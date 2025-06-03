Охота только на самок: Минэкологии обсуждает меры по регулированию численности сайгаков
Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 3 июня 2025 года на брифинге в сенате рассказал, что в настоящее время обсуждается вопрос, предусматривающий возможность разрешить охотникам отстрел сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр отметил, что этот подход сопряжен со множеством рисков.
"У нас огромные просторы, а инспекторов недостаточно, чтобы следить за каждым охотником. Такой опыт был в советское время. В один из годов открыли охоту, и вся степь оказалась усыпана телами сайгаков с отпиленными рогами. Поэтому мы думаем в этом году разрешить охоту только на самок, возможно – исключительно на самок. Но сейчас обсуждаем с охотничьими организациями, как это технически реализовать, каждый шаг", – дополнил Ерлан Нысанбаев.
27 мая 2025 года стало известно, что в правительство скоро поступит документ по регулированию численности сайгаков.
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