Глава Минэкологии о жестоком убийстве собак в Алматы: Надеюсь, найдут этих извергов

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса 11 марта 2026 года прокомментировал жестокое убийство 13 собак в Алматы и заявил, что действующее законодательство предусматривает достаточно жесткие меры ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что все еще поступает много жалоб на жестокое обращение с животными, и привели в пример недавний случай убийства 13 собак в Алматы. Они поинтересовались, не связано ли продолжение таких случаев с безнаказанностью и не означает ли это, что Закон о защите животных не работает.

"Законы достаточно жесткие, есть нормы и в Уголовном кодексе, и в КоАП. Поэтому говорить о том, что нормы не работают, нельзя, потому что сегодня по этому факту ведутся оперативно-следственные мероприятия. Давайте дождемся их результатов. Что касается фактов жестокого обращения, если такие случаи будут выявлены, конечно, они будут пресекаться. Законы у нас, еще раз повторюсь, довольно жесткие. Я надеюсь, что найдут этих извергов и накажут", – ответил министр.

Журналисты также поинтересовались, планируется ли ужесточение законодательства в сфере ответственности за жестокое обращение с животными.

"Я думаю, если еще раз посмотреть законы, то увидите, что за последние 5-7 лет мы довольно существенно ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Этого достаточно, просто нужно найти виновных", – сказал он.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал об ожидаемой численности сайгаков после весеннего приплода.