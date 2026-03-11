Возможность осушения Каспия в случае ударов по нефтяным объектам прокомментировал глава Минэкологии
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал возможность осушения Каспия в случае ударов по нефтяным объектам, передает корреспондент Zakon.kz.
Как уточнили журналисты, некоторые эксперты прогнозируют, что "в случае атаки на нефтяные объекты на Каспии может быть ужаснейший выброс серы, и море может буквально свариться".
"Я абсолютно точно могу сказать, что это блеф. Это какая-то очередная бредовая мысль. Чтобы сварить и осушить море, вы понимаете, какой должен быть эффект? Поэтому, это исключено", – сказал Нысанбаев.
Он подчеркнул, что осушить Каспийское море невозможно.
Ранее глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии.
