Возможность осушения Каспия в случае ударов по нефтяным объектам прокомментировал глава Минэкологии

Фото: primeminister.kz

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал возможность осушения Каспия в случае ударов по нефтяным объектам, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнили журналисты, некоторые эксперты прогнозируют, что "в случае атаки на нефтяные объекты на Каспии может быть ужаснейший выброс серы, и море может буквально свариться". "Я абсолютно точно могу сказать, что это блеф. Это какая-то очередная бредовая мысль. Чтобы сварить и осушить море, вы понимаете, какой должен быть эффект? Поэтому, это исключено", – сказал Нысанбаев. Он подчеркнул, что осушить Каспийское море невозможно. Ранее глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: