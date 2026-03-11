#Референдум-2026
Общество

Возможность осушения Каспия в случае ударов по нефтяным объектам прокомментировал глава Минэкологии

Морской порт Курык, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:24 Фото: primeminister.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал возможность осушения Каспия в случае ударов по нефтяным объектам, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнили журналисты, некоторые эксперты прогнозируют, что "в случае атаки на нефтяные объекты на Каспии может быть ужаснейший выброс серы, и море может буквально свариться".

"Я абсолютно точно могу сказать, что это блеф. Это какая-то очередная бредовая мысль. Чтобы сварить и осушить море, вы понимаете, какой должен быть эффект? Поэтому, это исключено", – сказал Нысанбаев.

Он подчеркнул, что осушить Каспийское море невозможно.

Ранее глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Угрожают ли Казахстану кислотные дожди из Ирана
16:46, 11 марта 2026
16:46, 11 марта 2026
Угрожают ли Казахстану кислотные дожди из Ирана
Глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии
16:05, 11 марта 2026
16:05, 11 марта 2026
Глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии
Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы
15:37, 11 марта 2026
15:37, 11 марта 2026
Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы
