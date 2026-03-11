Сайгаки в Казахстане смогут "сами себя обеспечивать" за счет продажи рогов

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса 11 марта 2026 года заявил, что Казахстан планирует выставить на аукцион накопленные рога сайгака, а вырученные средства направить на охрану животных и сохранение биоразнообразия, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, ценность рогов сайгака привела к резкому сокращению их численности из-за браконьерства. По данным учета, проведенного в 2021 году в рамках Боннской конвенции, из 1,2 млн особей, зафиксированных до распада Советского Союза, осталось лишь около 21 тыс. голов.

Журналисты уточнили, сколько рогов сайгака в настоящее время хранится на складах и что с ними планируется делать.

"Сегодня благодаря тому, что нам удалось защитить это животное, численность увеличилась. При регулировании популяции рога срезаются, маркируются. Информационную систему маркирования разработал нам "Казахтелеком". Затем они собираются во всех пунктах сдачи, в последующем перевозятся под охраной в Алматы. В Алматы построены специальные холодильные установки, где поддерживаются определенные температурные и влажностные режимы, и там они сегодня хранятся. Каждый рог промаркирован и имеет свой идентификационный номер", – озвучил Ерлан Нысанбаев.

У него также спросили, будет ли Минэкологии добиваться того, чтобы наша страна могла снова продавать их в Китай или другие страны.

"Как раз в Самарканде мы два года работали над этим вопросом, чтобы исключить нулевую квоту. В 2016 году в конвенции была введена нулевая квота на рога сайгаков. Нам удалось убедить участников исключить ее, но при этом остаются определенные ограничения. В год мы имеем право реализовывать до 10 тонн согласно решениям заседания конвенции, которое проходило в Самарканде. Теперь в этом году вместе с Министерством торговли мы отрабатываем систему реализации. Я думаю, что через пару месяцев объявим аукцион и будем продавать рога. Деньги пойдут на сохранения биоразнообразия, охрану сайгаков, на приобретение транспорта и материально-техническое обеспечение хозяйств", – дополнил Ерлан Нысанбаев.

Отвечая на вопрос, сколько средств планируется выручить, министр отметил, что это будет зависеть от цены, которую предложат на аукционе, добавив, что прогнозировать сложно, поскольку при появлении товара на рынке его стоимость может снизиться.

По словам главы Минэкологии, в Казахстане на данный момент накопилось более 20 тонн рогов сайгака.

Ранее Ерлан Нысанбаев рассказал об ожидаемой численности сайгаков после весеннего приплода.