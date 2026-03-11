#Референдум-2026
Общество

Угрожают ли Казахстану кислотные дожди из Ирана

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:46 Фото: unsplash
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса высказался о возможности кислотных дождей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев отметил, что такие риски минимальны.

"По информации специалистов РГП "Казгидромета", это абсолютно нереальные вещи. Кислотный дождь – это оксид серы и азота, и в целом эти частицы рассеиваются на небольших расстояниях. Поэтому, как и наши узбекские коллеги подтвердили, опасности выпадения кислотных дождей у нас, в Центральной Азии, нет", – добавил он.

Министр подчеркнул, что согласно прогнозам синоптиков, изменится и направление ветра.

"Поэтому опасности нет", – резюмировал глава Минэкологии.

9 марта в соцсетях стала распространяться информация о так называемых "кислотных облаках" над Ираном, которые якобы могут дойти до стран Центральной Азии.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
