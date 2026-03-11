Угрожают ли Казахстану кислотные дожди из Ирана

Фото: unsplash

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса высказался о возможности кислотных дождей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев отметил, что такие риски минимальны. "По информации специалистов РГП "Казгидромета", это абсолютно нереальные вещи. Кислотный дождь – это оксид серы и азота, и в целом эти частицы рассеиваются на небольших расстояниях. Поэтому, как и наши узбекские коллеги подтвердили, опасности выпадения кислотных дождей у нас, в Центральной Азии, нет", – добавил он. Министр подчеркнул, что согласно прогнозам синоптиков, изменится и направление ветра. "Поэтому опасности нет", – резюмировал глава Минэкологии. 9 марта в соцсетях стала распространяться информация о так называемых "кислотных облаках" над Ираном, которые якобы могут дойти до стран Центральной Азии.

