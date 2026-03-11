Какой язык выбрали 63% абитуриентов на мартовском ЕНТ – промежуточные итоги

Сегодня, 11 марта 2026 года, пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовала промежуточные итоги мартовского Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, с момента старта мартовского ЕНТ-2026 тестирование прошли более 31 тыс. человек.

"63% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 37% – на русском и 74 человека – на английском. По итогам первой недели 57,7% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по 5 предметам составил 56,5 балла. Максимальный результат – 136 баллов". Пресс-служба МНВО РК

Отмечается, что значительное внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП). В ЕНТ принял участие 101 абитуриент с ООП.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

По данным министерства, за первую неделю проведения ЕНТ выявлено 56 нарушения правил:

36 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов;

еще 20 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы;

факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

В МНВО напомнили, что всего на участие в тестировании принято около 184 тыс. заявлений.

Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане 2 марта и продлится до 6 апреля 2026 года.