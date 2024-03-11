Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ

Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 16:03 Фото: Национальный центр тестирования
В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 11 марта 2024 года поделились промежуточными итогами мартовского единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

По их данным, с момента старта мартовского ЕНТ тестирование сдали 13 019 человек.

"Из них 66% абитуриентов сдали на казахском языке, 33% – на русском, 26 человек – на английском языке. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 60% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 59 баллов. Максимальный балл – 137", – говорится в сообщении.

В МНВО напомнили, что мартовское ЕНТ продлится до 30 марта. Всего на участие в тестировании принято 118 505 заявлений. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 17,11% сдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 15% – творческие экзамены, 14% – выбрали комбинацию "Биология-Химия". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", которую сдали 27 человек.

"Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за первую неделю в ЕНТ приняло участие 43 абитуриента с ООП", – отметили в пресс-службе министерства.

Также в ведомстве напомнили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

"На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились девять абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 11 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено".Пресс-служба МНВО РК

Как отмечается, после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

"В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы".Пресс-служба МНВО РК

6 марта 2024 года стало известно, что в Казахстане изменились правила проведения ЕНТ. Подробности здесь.

Читайте также

В Астане приостановили строительство 33 многоэтажных жилых комплексов
В Астане приостановили строительство 33 многоэтажных жилых комплексов
Астанчан призвали на час выключить свет 23 марта
Астанчан призвали на час выключить свет 23 марта
трехкомнатной квартиры и Lexus лишились алматинцы за неуплату алиментов
Трехкомнатную квартиру и Lexus заставили отдать неплательщиков алиментов в Алматы
Динара Халдарова
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
Оскар-2024, Джон Сина вышел голым на сцену
"Оскар-2024": Джон Сина вышел голым на сцену
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: