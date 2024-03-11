Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ

В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 11 марта 2024 года поделились промежуточными итогами мартовского единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

По их данным, с момента старта мартовского ЕНТ тестирование сдали 13 019 человек.

"Из них 66% абитуриентов сдали на казахском языке, 33% – на русском, 26 человек – на английском языке. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 60% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 59 баллов. Максимальный балл – 137", – говорится в сообщении.

В МНВО напомнили, что мартовское ЕНТ продлится до 30 марта. Всего на участие в тестировании принято 118 505 заявлений. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 17,11% сдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 15% – творческие экзамены, 14% – выбрали комбинацию "Биология-Химия". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", которую сдали 27 человек.

"Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за первую неделю в ЕНТ приняло участие 43 абитуриента с ООП", – отметили в пресс-службе министерства.

Также в ведомстве напомнили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

"На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились девять абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 11 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено". Пресс-служба МНВО РК

Как отмечается, после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

"В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы". Пресс-служба МНВО РК

6 марта 2024 года стало известно, что в Казахстане изменились правила проведения ЕНТ. Подробности здесь.