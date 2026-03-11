#Референдум-2026
Общество

Первая пара не дала потомства: в Казахстан привезут еще четырех амурских тигров

Тигры, МЭПР, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 17:01 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса 11 марта 2026 года сообщил, что в Казахстан планируют привезти еще четырех тигров для продолжения программы восстановления популяции туранского тигра, передает корреспондент Zakon.kz.

Нысанбаев рассказал, что ранее привезенные тигры чувствуют себя хорошо и содержатся в вольерных условиях.

"В прошлом году 23 декабря была случка, к сожалению, не было, скажем так, оплодотворения. Но только недавно, в начале года, опять зафиксировали этот процесс, и надеемся, что мы все-таки получим приплод от этой пары. Кроме того, мы в апреле-мае планируем уже привезти в соответствии с договоренностью с российской стороной четырех тигров", – озвучил он.

По его словам, ориентировочно к концу апреля – началу мая планируется доставить животных, после чего с шестью тиграми будет дан старт восстановлению популяции туранского тигра в рамках программы реинтродукции.

23 февраля 2026 года стало известно, что Россия безвозмездно передаст Казахстану амурских тигров.

