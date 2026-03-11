#Референдум-2026
Общество

Срывают подснежники и тюльпаны: казахстанцам напомнили о крупных штрафах

цветы, УК РК, Нысанбаев , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:44 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса 11 марта 2026 года высказался о штрафах за срыв редких растений, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэкологии отметил, что за срывание тюльпанов и подснежников в Казахстане предусмотрено суровое наказание.

"Я советую не срывать эти растения. Их (редких растений. – Прим. ред.) не так много, и не зря они включены в этот список. Каждый день или каждый год в мире исчезает очень много видов растений и, конечно, животных. А потеря любого вида растений и животных может привести к негативным последствиям. Поэтому берегите природу", – призвал Ерлан Нысанбаев.

По его словам, в списке редких и исчезающих растений тысячи наименований.

7 апреля 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области сообщили, что согласно законодательству, за плохое обращение с редкими видами растений могут наказать штрафом в размере до 3 тыс. месячных расчетных показателей (1 МРП – 4325 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
