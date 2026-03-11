Снегопад в Алматы привел к десяткам ДТП

Ситуация на дрогах Алматы из-за сильного снегопада осложнилась, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления административной полиции на 11 марта 2026 года, за прошедшие сутки – со вчерашнего обеда до сегодняшнего дня – на дорогах города зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), из них 28 аварий с пострадавшими. К счастью, погибших нет.

Начальник Управления административной полиции Алматы Серик Шумаев призвал водителей учитывать погодные условия и выбирать безопасную скорость.

"Снегопад и ухудшение видимости требуют от водителей повышенной концентрации и дисциплины на дороге. Мы призываем автомобилистов строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Особое внимание необходимо уделять безопасности пешеходов", – отметил он.

По словам спикера, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме и контролируют дорожную обстановку, оказывая помощь коммунальным службам города.

"Безопасность на дороге во многом зависит от ответственности каждого водителя. В условиях снегопада особенно важно соблюдать правила дорожного движения и проявлять взаимное уважение", – подчеркнул Серик Шумаев.

Полиция Алматы напоминает, что при ухудшении погодных условий необходимо снижать скорость, соблюдать дистанцию и по возможности отказаться от дальних поездок без необходимости.

Снегопад в Алматы начался вечером 10 марта и продолжался до утра 11 марта. За этот период в городе выпало около 27 см снега.